Kentucky Oaks: Explora metió un galope de pronóstico en el Santa Ynez Stakes

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada de este sábado del hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en el condado de Arcadia, California, se desarrolla una cartelera de diez competencias en la que incluyó el Santa Ynez Stakes; esta prueba fue ganada por vía de galope por la potra de Bob Baffert, Explora, con la monta de Juan Hernández.

El Santa Ynez Stakes es una prueba clasificatoria para el Kentucky Oaks

El Santa Ynez Stakes es una carrera que se corre en distancia de 1.400 metros en pista de arena, exclusiva para potras de 3 años y que tendrá una bolsa de $100.000 en premios a repartir. Esta prueba premia a las cinco primeras del marcador con una puntuación de 10, 5, 3, 2 y 1.

La carrera más relevante de Estados Unidos para potrancas de 3 años es la Kentucky Oaks, que en esta ocasión cumple su edición número 152. La Oaks, que tiene lugar anualmente el día previo al Derby de Kentucky, proporciona una bolsa de premios de 1,5 millones de dólares y premia a la ganadora con la famosa guirnalda "Lilies for the Fillies".

Kentucky Oaks: Explora con Juan Hernández no falló en su clasificatoria

La tercera carrera de la jornada del sábado en Santa Anita Park, que está incluida dentro de un programa de diez carreras, se corrió el Santa Ynez Stakes, valorada por $100.000 en distancia de 1.400 metros, prueba en la que Explora, venció con facilidad a sus rivales.

Explora, salió detrás de las veloces con su jinete, Hernández. En el tope de la recta final, la hija de Blame avanzó con fuerzas para tomar el control de la prueba y ganar al revendo galope, en crono de 82”1 para 1.400 metros. Ahora con récord de tres victorias y dos segundos en cinco presentaciones aumentó su producción a 600 mil dólares en ganancias para Pegram, Michael E., Watson, Karl y Weitman.

Explora, hija de Blame, antes de esta carrera ganó el Oak Leaf (G2) en Santa Anita, y quedó segunda tanto en el Del Mar Debutante (G2) como en la Breeders' Cup Juvenile Fillies, esta última derrotada por 3/4 de cuerpo ante Super Corredora.