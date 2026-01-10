¡A la taquillaaaa! La yoqueta venezolana Johanis Aranguren consigue su primera victoria en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Comenzó la jornada de este sábado en el hipódromo de Tampa Bay Downs, con una carrera Claiming valorada en $19,000. En esta competencia, la yoqueta venezolana Johanis Aranguren logró su primer triunfo en Estados Unidos montando al ejemplar Borbon State para el adiestrador Alejandro Olais Mendieta.

Tampa Bay Downs: Johanis Aranguren rompe el celofán en gran demostración

La tarde de este sábado, el circuito ubicado en Oldsmar, Florida, el hipódromo de Tampa Bay Downs, confeccionó un programa de 10 carreras, que incluyó el Gasparilla Stakes y el Wayward Lass Stakes, ambas valoradas en $125,000.

La jornada inició con una victoria sensacional para la yoqueta venezolana Johanis Aranguen, quien lució sus mejores cualidades, condiciones adquiridas de su padre Johan Aranguren, uno de los mejores jinetes de Venezuela.

Aranguren debutó la temporada pasada en el hipódromo de Gulfstream Park, con un meritorio cuarto lugar. Se mantuvo hasta finales de año, donde probó suerte en Tampa Bay Downs, en la Meeting Centenario de Tampa Bay Downs.

El ejemplar Bourbon State significó la segunda monta de la temporada para la joven jineta venezolana. Durante la jornada de ayer hizo su estreno de la temporada ocupando un noveno lugar.

Bourbon State es un macho castrado de tres años, que suma su cuarta victoria en general y la primera en campaña. Para Johanis, es la primera en 15 presentaciones. Johanis tendrá un compromiso para la jornada del domingo encima de Mithridates en la segunda del programa para el mismo Alejandro Mendieta.

Johanis Aranguren es la segunda yoqueta venezolana en ganar en Estados Unidos

Con esta exhibición se abrirán oportunidades para esta joven venezolana, que brinda diez libres de descargo a los ejemplares, gracias a la exhibición de talento presentada por Johanis Aranguren.

Cabe recordar que Sonia Mariano, amazona venezolana, fue la primera en conseguir una victoria en Estados Unidos. Este éxito se obtuvo en el hipódromo de Calder, que ya no existe, durante la década de los noventa.

Desde esta redacción, deseamos a esta joven lo mejor en la difícil, desafiante y peligrosa profesión de las carreras de caballos, el deporte de "Los Reyes".