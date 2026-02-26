Roger Goodell y el arte de ser abucheado: la historia detrás de la tradición del Draft

Suscríbete a nuestros canales

Roger Goodell es plenamente consciente de que, hoy en día, los abucheos que recibe cada abril durante el Draft de la NFL son, en su mayoría, parte de un ritual lúdico. Sin embargo, el comisionado recuerda que no siempre hubo sonrisas detrás de ese estruendo ensordecedor.

En un reciente episodio de The St. Brown Podcast, conducido por los hermanos Equanimeous y Amon-Ra St. Brown, Goodell se sinceró sobre su relación con la desaprobación del público y cómo una leyenda de la NBA le advirtió lo que vendría.

El "periodo de gracia" y el consejo de David Stern

Lo que muchos no saben es que la idea de ser el "villano" del evento le fue anticipada por David Stern, el difunto y legendario excomisionado de la NBA, quien también era el blanco favorito de las burlas en el Draft de baloncesto.

"¿Sabes? El primero que me lo mencionó fue David Stern", relató Goodell. "Después de mis primeros cuatro años, me dijo: 'Bueno, todavía no has recibido los abucheos del Draft. Quizás ese sea tu periodo de gracia'".

Esa tregua, efectivamente, tenía fecha de caducidad.

2011: El año en que el abucheo se sintió real

Ese periodo de gracia terminó de golpe en 2011. En aquel entonces, la NFL atravesaba un tenso cierre patronal (lockout) debido a disputas laborales entre los dueños de los equipos y los jugadores. A pesar del paro, la liga siguió adelante con el Draft, y los aficionados presentes en Nueva York no dejaron pasar la oportunidad de mostrar su descontento.

"Cuando subí al escenario, sentí los abucheos. Literalmente. Fueron abucheos muy fuertes", explicó Goodell. "Te lo aseguro, me dieron de lleno en el pecho y casi me empujan hacia atrás; fue así de fuerte. Sin duda, había un significado real detrás de eso".

A diferencia de las ediciones actuales, donde el ambiente es de celebración, en 2011 el ambiente era de genuina hostilidad por la incertidumbre que rodeaba al deporte.

De la hostilidad a la tradición jocosa

Con el paso de los años, el abucheo se transformó. Lo que empezó como una protesta se convirtió en una tradición obligatoria: el Draft no comienza oficialmente hasta que Goodell sale al estrado y el público lo recibe con un rugido de desaprobación.

Hoy en día, el comisionado asegura que los abucheos son "un poco más jocosos y a todos nos divierte". Como el astuto hombre de negocios que es, Goodell entiende que cualquier tipo de interacción, incluso la negativa, es señal de que los aficionados están invertidos emocionalmente en el producto.

"Creo que los fans tienen derecho a expresarse como quieran", concluyó con una sonrisa. "Me encanta la interacción, eso nos hace bien como liga". Al final del día, mientras el Draft siga rompiendo récords de audiencia, Goodell parece feliz de seguir siendo el blanco de todas las bromas.