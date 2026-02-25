Los Jacksonville Jaguars harán historia en Londres: dos partidos como local en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los Jacksonville Jaguars están listos para marcar un hito en la historia de la liga al convertirse en el primer equipo de la NFL en disputar dos partidos como local en el extranjero durante una misma temporada. Según se anunció este martes, tanto los Jaguars como los Washington Commanders serán los anfitriones de tres encuentros programados en Londres para 2026.

Doble cartelera en territorio británico

La logística para Jacksonville contempla partidos consecutivos en el Reino Unido durante el mes de octubre. El primer encuentro se llevará a cabo en el histórico Estadio de Wembley, mientras que el segundo tendrá como escenario el Estadio del Tottenham Hotspur, la sede oficial de la NFL en Gran Bretaña. Por su parte, los Commanders también ejercerán su localía en el estadio de Tottenham. Aunque las sedes ya están definidas, las fechas exactas y los oponentes se revelarán en una etapa posterior.

El impacto de las renovaciones en Jacksonville

Esta mudanza temporal responde a las ambiciosas renovaciones del estadio en Jacksonville, las cuales reducirán la capacidad de su recinto habitual a solo 42,507 espectadores este otoño. La situación será más crítica en 2027, cuando el equipo se vea completamente desplazado durante las obras principales; en ese periodo, la mayoría de sus partidos en casa se trasladarán a Orlando. No obstante, el acuerdo permite que los Jaguars jueguen hasta tres partidos internacionales como locales durante esa temporada de transición.

Un historial de arraigo en Londres

Esta será la tercera vez en cuatro años que los "Jags" disputan partidos consecutivos en Londres, con la diferencia de que en ocasiones anteriores se dividían la localía (un juego como equipo de casa y otro como visitante). El historial reciente del equipo en tierras británicas es mixto: en 2023 barrieron a Atlanta y Buffalo, mientras que en 2024 dividieron resultados frente a Chicago y Nueva Inglaterra. Su balance general desde 2013 es de 7 victorias y 7 derrotas en 14 encuentros.

"Mi primera impresión fue que Londres es, sin duda, nuestro segundo hogar", afirmó el entrenador de los Jaguars, Liam Coen. El estratega destacó que la organización ha trabajado arduamente para construir una base de aficionados apasionados y con conocimientos técnicos en todo el Reino Unido, un esfuerzo que empieza desde los propietarios y que busca generar un impacto positivo constante cada temporada.

Expansión global sin precedentes

Por otro lado, los Washington Commanders regresan a la escena internacional tras haber jugado previamente dos partidos fuera de EEUU, incluyendo un empate contra Cincinnati en 2016 y una reciente derrota ante Miami en el primer partido de la NFL celebrado en Madrid.

La cartelera de Londres es solo una pieza del ambicioso plan de expansión de la NFL para 2026, que contará con un récord de nueve juegos internacionales en ocho estadios de siete países distintos, abarcando cuatro continentes. Entre los destinos destacados se encuentran: