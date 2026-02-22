¡Paz a su alma! Fallece este joven jugador de la NFL

Suscríbete a nuestros canales

El orbe del fútbol americano está de luto, tras darse a conocer el fallecimiento del joven de 25 años Rondale Moore, quien militaba en el equipo de la NFL, los Minnesota Vikings.

La información fue dada a conocer por su ex entrenador universitario Jeff Brohm y horas más tarde, algunas fuentes extraoficiales afirmaron que Moore fue encontrado sin vida en el garaje de su casa, presuntamente ante una herida de bala autoinfligida (suicidio), aunque no hay ninguna versión oficial sobre su caso.

Rondale se destacaba en la posición de receptor y en el 2021 fue tomado en la segunda selección del draft por los Arizona Cardinals, con quienes comenzó a abrirse camino en la NFL.

En su más reciente temporada, el ex jugador de apenas 25 años vio acción con con los Minnesota Vikings, con quienes a abrirse camino con su explosividad en el campo.