WBC: Willson Contreras se expresa sobre las bajas de Venezuela por los seguros

A falta de menos de dos semanas, para que comience el Clásico Mundial de Beisbol en la selección de Venezuela aumentó el número de bajas importantes y el slugger Willson Contreras, dio su punto de vista sobre esa situación.

Durante la mañana de este sábado, se confirmaron las ausencias de los lanzadores Oddanier Mosqueda, por lesión y José Alvarado, quien fue rechazado por el seguro.

Willson Contreras busca la fortaleza entre la adversidad:

Justamente, sobre el tema de los seguros, el primera base de la selección nacional emitió su opinión. "Nos han puesto tantas prohibiciones por el seguro, que tú ves alrededor y otros países no las tienen", destacó el mayor de los hermanos Contreras en una entrevista con el medio El Extrabase.

Asimismo, el jugador de los Medias Rojas de Boston nombró el caso de Alvarado, señalando que su sustituto debe llegar con mucha seguridad y mucho orgullo, enfatizando en la unidad que debe tener la selección nacional.

Aunado a eso, Willson añadió que deben tomar esas trabas como un impulso, para sacar la mejor versión de Venezuela. "Cuando sientes que todo está en contra de ti, ahí es cuando uno más le tiene que poner y buscar más inspiración".

Willson Contreras inició su preparación:

El poderoso bateador derecho, se estrenó este sábado en el Spring Training, con la misión de ponerse a tono, para la zafra 2026 de la MLB y a su vez, para el máximo evento de selecciones, el cual disputará junto a su hermano, William.

En su primer duelo con el uniforme de los Medias Rojas, Willson bateó de 2-1, con un indiscutible y cubrió la primera almohadilla.