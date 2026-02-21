Álvaro Arbeloa lanza un mensaje a todo su Real Madrid tras caer con Osasuna

Suscríbete a nuestros canales

Después de una derrota como la que vivió el Real Madrid ante Osasuna (2-1), este sábado 21 de febrero en la jornada 25 de LaLiga, siempre queda el foco para escuchar las explicaciones del mandamás de ese banquillo. Esta vez, el turno es de Álvaro Arbeloa, que salió a los medios a hacer su análisis de lo ocurrido en El Sadar.

El estratega se mostró crítico con la actuación de sus dirigidos y en algunos de sus dichos envió mensajes a lo que debe mejorar el equipo a futuro para evitar estas caídas en el tramo final de la temporada.

"No ha sido un buen partido por nuestra parte. En sus dos tiros a puerta, ellos marcaron dos goles, pero creo que podemos dar mucho más. Necesitamos jugar mejor, con más intensidad, porque eso es lo que se nos exige. Nos ha faltado control y mover balones rápido. Cuestión de concepto. Si no estamos a nuestro nivel, cualquiera te puede ganar. Los rivales dan el 100% y si no damos lo mismo...", dijo el DT.

Y agregó: "No estoy tocado. Ya dije ayer que esto iba a ser muy largo y queda muchísimo por delante. Hemos tenido el control del juego, pero nos falta velocidad y efectividad. Hemos volcado mucho el juego por la banda izquierda, pero necesitamos ser más versátiles".

Álvaro Arbeloa quiere intensidad en su Real Madrid

El mensaje que quizá más repitió en sus declaraciones estuvo apegado al signo que más quiere ver en sus jugadores: intensidad. El estratega cree que eso es innegociable, además de ser necesario para encontrar resultados.

"Siempre hay que igualar la intensidad del rival. El equipo es incapaz de enlazar tres o cuatro partidos seguidos con el mismo nivel. No se trata solo de ganar tres (juegos); hay que ir día a día, semana tras semana", expresó.

"Es una cuestión de concepto y de saber qué queremos hacer. Hay que insistir en cada partido. No queda más que insistir. Si no estás al cien por cien, cualquiera te puede ganar. Esto es algo que hemos comentado en el vestuario. Cada partido será difícil y los rivales lo dan todo", dijo.

Sobre las polémicas en el partido

Como era de esperarse, no podía pasar desapercibido el tema de los árbitros en la rueda de prensa, en la que se le preguntó por las decisiones del cuerpo de colegiados a cargo de impartir justicia en el encuentro. Eso sí, también mezcló parte de su frustración con el calendario apretado que tiene ahora su plantilla.

"Ha podido haber falta antes. Dos fueras de juego justos y los dos en nuestra contra. Mal partido. Podemos dar más. No es fácil miércoles-domingo pero es lo que hay", comentó el técnico, que también aclaró porque sacó a Federico Valverde en un momento clave del partido: "No hace falta explicar la confianza que tengo en Valverde. Está haciendo un gran esfuerzo a pesar de las molestias, y lo ha notado. He preferido no arriesgarlo en este momento".

Estas palabras de Álvaro Arbeloa se dan en un contexto en el que sabe que podrían caer al segundo lugar de LaLiga si Barcelona gana su partido en la jornada ante Levante. Los merengues quedaron con 60 puntos, mientras los azulgranas llegarán a su partido este domingo con una suma de 58 unidades.