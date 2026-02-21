Cristiano Ronaldo marcó un doblete con Al Nassr y alcanzó un nuevo récord en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Atrás parece haber quedado el enfado de Cristiano Ronaldo con la forma de gestionar los fichajes en el fútbol árabe. Incluso, también parece haber quedado atrás la huelga que lo alejó de varios partidos con Al Nassr. Y ahora que retomó la continuidad, el portugués volvió a lo que más le gusta: hacer goles.

Los nuevos encuentros con las redes contrarias los firmó este mismo sábado 21 de febrero en el duelo que midió a los suyos contra el Al Hazem, al que vencieron con marcador de 4-0, con un 50% de responsabilidad del 'bicho', tras dibujar un doblete.

El luso anotó el primero al minuto 13', para abrir el marcador del cotejo, y luego volvió a aparecer en este apartado en el 79', cerrando así la goleada en la liga de Arabia Saudita (Saudi Pro League), que los mantiene en el liderato con 55 puntos, seguido de Al Hilal con 44.

Cristiano Ronaldo hace historia nuevamente

El delantero portugués se aprovechó con este doblete para seguir peleando de cerca en el renglón goleador del certamen árabe, hoy en manos de Ivan Toney (Al Ahli) con 23 tantos, seguido de los 21 de Julián Andrés Quiñones.

El ariete de Al Nassr llegó a su diana 20 en el torneo en 20 compromisos disputados, lo que desde luego es de admirar a sus 41 años de edad. Sin embargo, esto no es lo único que destacó del nacido en Madeira, porque además de eso pudo llevar a su historial un nuevo récord.

Y es que el delantero se convirtió en el primer futbolista en la historia en marcar 500 goles luego de superar los 30 años de edad. Específicamente, su registro quedó en 501, una cifra que seguramente podrá seguir aumentando esta campaña.

En medio de todo, el propio Cristiano Ronaldo se sigue preparando para encarar el tramo final de la temporada en Arabia, en la que busca ganar por primera vez la liga de ese país, trofeo que se le ha resistido desde su llegada en diciembre de 2022.