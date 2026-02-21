WBC: Bajas obligan a reestructurar el relevo de Venezuela para el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La cuenta regresiva para el Clásico Mundial de Beisbol 2026 ha comenzado, y aunque la ofensiva de Venezuela luce aterradora, el cuerpo de lanzadores atraviesa horas críticas. Tras el anuncio oficial del roster, la noticia de que José Alvarado y Oddanier Mosqueda no formarán parte del equipo ha encendido las alarmas en el cuerpo técnico dirigido por Omar López.

La ausencia de Alvarado, pieza clave de los Phillies de Philadelphia, se debe a que no logró superar los protocolos del seguro de MLB, mientras que Mosqueda queda fuera por una inoportuna lesión en el codo. Sin estos dos brazos zurdos de jerarquía, el bullpen venezolano pierde profundidad y experiencia en situaciones de apremio.

¿Quiénes quedan al frente?

Al ignorar la rotación de abridores, el panorama de los relevistas venezolanos queda en manos de brazos jóvenes con mucho potencial, pero con la responsabilidad de cubrir vacíos importantes. Entre los nombres que permanecen en la lista destacan:

Andrés Machado

Eduard Bazardo

Daniel Palencia

José Buttó

A estos se suman Carlos Guzmán, Yoendrys Gómez y el zurdo Ángel Zerpa, quien ahora cobra una relevancia mayor como el relevista siniestro principal tras las bajas mencionadas.

¿Hay tiempo para traer refuerzos?

La gran interrogante es si Venezuela puede realizar movimientos de última hora. Según las reglas del torneo, las selecciones pueden sustituir jugadores del roster de 30 antes del inicio de la primera ronda por causas justificadas de lesión o problemas de visado/seguro.

Existen brazos disponibles que podrían ser llamados de emergencia. Nombres como Jhonathan Díaz ya fueron llamados para suplir la ausencia de Pablo López. Asimismo, la posibilidad de contactar a lanzadores de la liga invernal (LVBP) o aquellos que quedaron inicialmente en el "Pool de Lanzadores Designados" está sobre la mesa.

¿Ajustar o confiar?

Dejar el bullpen tal como está podría ser un riesgo innecesario, especialmente considerando que el Grupo D es uno de los más competitivos. La falta de un cerrador con el cartel de Alvarado obliga a una gestión de "comité" donde Omar López deberá mover sus piezas con precisión quirúrgica.

Los brazos en dicho Pool que podrían tomar los cupos de Alvarado y Mosqueda son:

Luinder Ávila

Eduardo Salazar

Jesús Luzardo

Christian Suárez

José Álvarez

Cabe destacar que de los jugadores que quedaron fuera de las listas preliminares, si cumplen con los protocolos del seguro, también podrían suplir las ausencias.