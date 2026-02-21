WBC: ¿Otra baja para Venezuela? Omar López abre la incertidumbre con esta publicación

Suscríbete a nuestros canales

El tema de los seguros de cara a esta nueva edición del Clásico Mundial de Beisbol está siendo el centro de atención y en lo que respecta a la selección venezolana se abre una nueva incertidumbre, tras una publicación reciente del manager Omar López.

José Altuve, fue la principal baja de peso relacionado a ese tema con respecto a la representación nacional. No obstante, Jesús Luzardo tambien es parte de las posibles ausencias, formando parte de la reserva y recientemente, Pablo López se lesionó.

Omar López no avizora buenas noticias:

En este sentido, la preocupación de los venezolanos ahora es aún mayor, luego de una reciente publicación del estratega, Omar López, a través de su cuenta personal de X, la cual es abstracta, pero las señales se inclinan a que sea un tema negativo relacionado con el Clásico.

"No sé ni qué decir ya. ¡Qué decepción tan grande!", compartió el mandamás de Venezuela y puso a la mayoría de los seguidores de la selección, a tratar de descifrar su mensaje.

¿Otra baja para Venezuela?

Según varios rumores, la reacción de López es motivada a otro pelotero del roster al que le fue negado el seguro. De hecho, muchos indican que se trata de otro pitcher, específicamente del relevista José Alvarado.

Sin embargo, hay que esperar la información oficial, la cual solamente puede ser emitida por el Team Beisbol Venezuela o el mismo Omar López, como voz autorizada del grupo.