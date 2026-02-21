Zidane podría asumir este cargo en Francia para el Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Zinedine Zidane, uno de los máximos íconos del fútbol francés, podría ser el nuevo seleccionador de su país para el venidera Copa del Mundo de 2026 que se disputará desde el mes de junio en Estados Unidos, México y Canadá. De terminarse de dar el contrato, el "Monje Blanco" tendrá una dura misión, ya que sucederá a Didier Deschamps, quien llevó al equipo a las finales de 2018 y 2022.

Recordemos que Deschamps es el última persona viva que logró ser campeón como jugador en 1998 y luego como seleccionador en 2018. Zidane de alzar la Copa del Mundo sería el cuarto de esta selecta lista que también tiene a Mário "Lobo" Zagallo con Brasil y a Franz Beckenbauer con Alemania.

Un relevo generacional y táctico de Zidane

La llegada de Zidane al banquillo de "Les Bleus" no solo representa un cambio de nombres, sino una evolución en la filosofía de juego. Tras su laureada etapa en el Real Madrid, Zidane aporta una experiencia inigualable en la gestión de vestuarios de alta jerarquía y una visión táctica que prioriza el talento individual en función del colectivo.

Para "Zizou", dirigir a la selección nacional ha sido un objetivo declarado desde su salida del club merengue. Su paciencia para aguardar el momento exacto, recordemos que ha rechazado propuestas de varios clubes europeos y ligas emergentes para poder enfocarse en el proyecto de la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Hasta el momento la Federación Francesa no ha confirmado la negociación ni tampoco el entrenador; la información fue filtrada por periodistas, como Fabrizio Romano en las redes sociales.