Zinedine Zidane y una lección que le permitió ser exitoso en el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Zinedine Zidane participó recientemente en el programa Slowmotions Talks, del canal de YouTube de Hamidou Msaidie, donde compartió una conversación íntima, incluyendo su pasado con el Real Madrid, y reflexiva junto a David Bettoni. Durante la charla, el exfutbolista y entrenador francés abordó distintos pasajes de su trayectoria, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

En el diálogo, Zidane y Bettoni repasaron sus experiencias futbolísticas, desde los momentos más destacados de sus carreras hasta los aprendizajes adquiridos en el alto nivel competitivo. La conversación ofreció una mirada cercana sobre la visión del fútbol que ambos comparten, así como sobre la importancia del trabajo en equipo y la gestión humana en el deporte de élite.

Entre sus experiencia, el dirigente francés habló sobre esa cercanía que lo caracterizado con los jugadores en su tiempo como mandamás, teniendo presenta su trayectoria con los merengues, donde conquistó hasta cuatro UEFA Champions League, siendo tres de ellas como estratega principal.

La relación de Zinedine Zidane con los jugadores

Zinedine Zidane habló sobre la importancia de la relación entre el entrenador y los jugadores, destacando que durante su etapa en el Real Madrid el cuerpo técnico siempre estuvo al servicio del futbolista. Para el exentrenador blanco, esa cercanía y disponibilidad es un pilar fundamental para construir equipos fuertes y competitivos, ya que comprender y apoyar al jugador es clave para sostenerse en la profesión.

En el Real Madrid estábamos a disposición de los jugadores. Para mí, eso es lo que hace fuerte al equipo, estás ahí para el jugador. Si no lo has entendido, no puedes durar en esta profesión. Estamos ahí para apoyarlos; tienes que demostrar que estás ahí para ellos. Para que el vestuario acepte lo que quieres implementar tenemos que caerles bien", expresó Zidane.

Zidane también remarcó que ganarse la confianza del vestuario es esencial para poder implementar una idea de juego. "Si los jugadores no están de acuerdo con todo lo que se les da, los entrenamientos, siempre faltará algo. Con nosotros, creo que lo disfrutaron mucho a todos los niveles", concluyó.