Mbappé descartado: Los problemas no acaban para Arbeloa como DT del Real Madrid

Días más que complicados en la acera del Real Madrid. El panorama actual ya dejó la pérdida de dos títulos en la vigente campaña, con la caída en Supercopa de España contra Barcelona y la sorpresiva eliminación en Copa del Rey ante Albacete, este último en el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo merengue.

Lo cierto es que las malas noticias siguen su curso en el predio madridista, que necesita volver a la victoria este fin de semana en LaLiga, en la que también están por detrás de los culés por cuatro puntos. La información negativa para los merengues la anunció 'L'Equipe' y tiene como protagonista a Kylian Mbappé.

Justamente, el medio francés informó que el jugador estaría descartado para el duelo del fin de semana contra Levante, correspondiente a la jornada 20 de la competición doméstica española.

¿Por qué Mbappé no podrá estar disponible para el Real Madrid?

En los datos compartidos por 'L'Equipe' se detalla que el dolor en su rodilla izquierda ha disminuido, sin embargo, aún no estaría en condiciones para participar en un partido de alto nivel.

Sobre todo, porque ese cotejo representa para los merengues una oportunidad para tranquilizarlas aguas, después de lo que significó la propia destitución de Xabi Alonso como técnico del equipo, tras la derrota en Supercopa contra Barcelona.

Esas molestias en el francés han sido motivo de intensos debates, porque le ha impedido de jugar algunos compromisos como el del Manchester City en Champions League, pero no en Copa del Rey el Talavera de la Reina.

Ahora bien, la baja de Mbappé es sin duda alguna importantísima para el Real Madrid, por ser además el goleador del equipo en el torneo con una suma de 18 goles en 18 partidos disputados.