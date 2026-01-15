Operación retorno: Sergio Ramos aterriza en Sevilla para negociar la compra del club

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como un rumor lejano en las últimas semanas ha tomado tintes de realidad inminente esta mañana en el aeropuerto de San Pablo. Sergio Ramos, el legendario central y ex capitán del Sevilla FC, ha aterrizado en la capital andaluza en compañía de su hermano y representante, René Ramos, con un objetivo que podría cambiar el destino institucional del club: la compra de la entidad sevillista.

La presencia del futbolista no es solo un gesto de cortesía o una visita familiar. El grupo llegó escoltado por Julio Senn, socio director de Senn Ferrero y abogado de máxima confianza de los Ramos, especialista en derecho deportivo y grandes operaciones corporativas. Su presencia en la ciudad confirma que las conversaciones han pasado de los contactos informales a la fase de negociación técnica.

Una reunión estratégica

Según fuentes cercanas a la operación, el equipo de Ramos tiene previsto reunirse de inmediato con los principales accionistas del Sevilla FC. Tras meses de inestabilidad institucional y una fractura evidente en la planta noble del Sánchez-Pizjuán, la entrada de una figura con el peso simbólico de Sergio Ramos se presenta como una posible solución para unificar a la afición y estabilizar las finanzas del club.

Los puntos clave de la posible compra incluirían:

Liderazgo local: Ramos busca devolver el club a manos de "gente de la casa", alejándose de los intereses de fondos de inversión extranjeros que han generado fricciones recientemente.

Respaldo jurídico: La inclusión de Julio Senn en la comitiva asegura que la oferta cumple con todos los requisitos de la Liga y las normativas de sociedades deportivas.

Un nuevo modelo deportivo: Sergio Ramos no solo entraría como inversor, sino como la cara visible de un proyecto que busca reestructurar la cantera y la política de fichajes.

Ramos parece decidido a seguir los pasos de atletas-empresarios, invirtiendo en el club de sus amores. El sevillismo permanece en vilo. Si el grupo liderado por los hermanos Ramos logra un acuerdo con el actual consejo de administración y los grandes tenedores de acciones, el Sevilla FC podría estar a las puertas de una nueva era liderada por uno de los futbolistas más importantes de su historia.