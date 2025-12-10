Sergio Ramos tendría la opción de fichar por este gran de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

Hora de hablar de Sergio Ramos, recordadísimo como histórico del Real Madrid por todo lo que ganó como merengue. Lo cierto es que el zaguero español puso fin a su etapa en suelo mexicano con Monterrey y abrió un debate sobre su figura.

La decisión de dejar México estaría atada a su intención de llegar al Mundial 2026 y porque además quisiera estar más cerca de casa. Ahora bien, el veterano futbolista no tiene dentro de sus planes el retiro y quiere seguir compitiendo al máximo nivel.

Las informaciones más recientes fijan que quiere volver a una gran liga europea y distintos reportes asumen que ofertas no han faltado en su acera. Incluso, la más sorprendente que habría llegado al zaguero de 39 años, sería la del Manchester United.

Al menos, así lo reveló Cadena SER recientemente, por donde se añadió que lo recibiría con la carta de libertad y sería una operación que ya intentan cerrar de cara al mes de enero de 2026.

Los detalles del interés del Manchester United por Sergio Ramos

Todo lo que se habla sobre el movimiento con el jugador español encajaría con la búsqueda de un referente para el centro de la defensa en el equipo inglés. Aunque en plantilla existen perfiles jóvenes con proyección, la intención está más cerca de una voz veterana.

Sobre todo, porque el técnico Amorim no estaría del todo feliz con el rendimiento y la cantidad de efectivos que tiene disponible en esa demarcación actualmente.

En el diario Sport señalaron que el equipo inglés no sería el único grande europeo interesado en este momento en los servicios del defensor. De hecho, se hacen eco de informaciones surgida en Italia, desde donde surgieron versiones que lo acercan al Milan, siendo un club que supuestamente no vería con malos términos el zaguero español, además que podría servir de reencuentro con un excompañero: Luka Modric.

Lo cierto es que pese a todo lo anterior lo único que estaría claro en Sergio Ramos es que no contempla un retiro profesional del fútbol, en el que desearía seguir compitiendo al máximo nivel.