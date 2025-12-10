LVBP: Estos son los lineups para el séptimo choque entre Leones y Magallanes

Suscríbete a nuestros canales
El José Bernardo Pérez de Valencia será el escenario para el penúltimo choque de ronda regular entre los eternos rivales. Leones del Caracas viaja a Valencia con la serie en dominio de los turcos 4-2 para buscar una victoria que los ayude a abandonar el fondo de la tabla.
Este será la alineación de los Navegantes del Magallanes, contando con la incorporación del prospecto Jhostynxon Garcia quien tuvo un buen debut en la LVBP.
- Carlos Rodríguez RF
- Eliezer Alfonzo Jr. C
- Jhostynxon Garcia CF
- Rougned Odor 2B
- Renato Núñez 1B
- Tucupita Marcano SS
- Yasiel Puig LF
- Leandro Pineda DH
- José Gómez 3B
Orlando Arcia hará su debut
Por su parte, los Leones del Caracas contarán con el debut del grandeliga Orlando Arcia quien ingresó al roster para esta semana
- Wilfredo Tovar 3B
- Harold Castro LF
- Salvador Pérez DH
- Aldrem Corredor 1B
- Yonathan Daza CF
- Brainer Bonaci 2B
- Freddy Fermín C
- Orlando Arcia 2B
- Víctor Bericoto RF
