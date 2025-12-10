Flamengo es el rey de América y sueña con la Copa Intercontinental

Suscríbete a nuestros canales

El Flamengo brasileño, actual campeón de la Copa Libertadores, se impuso hoy por 2-1 al Cruz Azul mexicano en un partido de la Copa Intercontinental celebrado en Catar, conocido como el "Derbi de las Américas".

El protagonista de la victoria para el equipo sudamericano fue el mediocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta, quien anotó los dos goles. Por el lado de los mexicanos, el defensa Jorge Sánchez marcó el único tanto.

El encuentro tuvo un inicio disputado en el medio campo y con pocas oportunidades de gol. Los mexicanos intentaron atacar por los costados, pero se encontraron con una defensa de Flamengo bien organizada.

Así transcurrió el partido

La primera anotación llegó en el minuto 14, luego de un error del defensa argentino Gonzalo Piovi del Cruz Azul, quien le entregó el balón a De Arrascaeta. El uruguayo no desaprovechó la ocasión y puso el 0-1.

Tras unos minutos de desconcierto, Cruz Azul se recuperó y se adueñó del balón buscando el empate. Aunque un gol del uruguayo Gabriel Fernández fue anulado por fuera de lugar, el empate 1-1 se concretó en el minuto 44. Jorge Sánchez recibió un pase de Carlos Rodríguez y, con un potente remate de derecha desde fuera del área, envió el balón al ángulo.

La segunda mitad continuó con ambos equipos buscando el arco rival. La ventaja para Flamengo se restableció en el minuto 71: De Arrascaeta completó su doblete con un gol de zurda.

Hacia el final, el conjunto brasileño tuvo algunas oportunidades más para aumentar el marcador, pero lograron mantener su ventaja y asegurar la eliminación del Cruz Azul, campeón de la Concacaf.

Camino de la Copa Intercontinental

El Flamengo, dirigido por Filipe Luís, avanzó a la siguiente fase y se enfrentará el próximo sábado al Pyramids FC de Egipto. El ganador de este encuentro jugará la final del título contra el Paris Saint Germain, campeón de la Liga de Campeones de Europa.

- Ficha técnica:

1- Cruz Azul: Andrés Gudiño; Jorge Sánchez (Ángel Sepúlveda, m.87), Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira; Jeremy Márquez (Lorenzo Faravelli, m.81), Carlos Rodríguez (Mateusz Gogusz, m.87), Rodolfo Rotondi, José Paradela (Luka Romero, m.73), Ignacio Rivero (Omar Campos, m.81); Gabriel Fernández.

Entrenador: Nicolás Larcamón.

2- Flamengo: Agustin Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Leo Ortiz, Guillermo Varela; Jorginho (Nicolás de la Cruz, m.81), Erick Pulgar (Saúl, m.87),

Samuel Lino (Gonzalo Plata, m.46), Giorgian De Arrascaeta (Luiz Araujo m.81); Jorge Carrascal (Everton, m.67), Bruno Henrique.

Entrenador: Filipe Luís.

Goles: 0-1, m.14. Giorgian De Arrascaeta; 1-1, m.44: Jorge Sánchez; 1-2, m.71: Giorgian De Arrascaeta.

Arbitro: Gleann Nyberg, de Suecia. Amonestó a Willer Ditta, Gonzalo Piovi; Jorginho y Nicolás de la Cruz.