¡Nadie se lo quiere perder! Las ventas para el México vs Portugal colapsan

La expectación por ver el enfrentamiento amistoso entre la Selección Mexicana y la Selección de Portugal ha superado todas las expectativas.

El partido, programado como un magno evento de preparación de cara al Mundial de 2026, ha generado una demanda tan masiva que el sistema de venta de boletos ha colapsado.

Desde el inicio de la preventa y venta general, la afluencia de aficionados buscando asegurar su lugar en el Estadio Azteca provocó el colapso de la plataforma encargada de la distribución de las entradas.

¡Todos quieren asistir!

Numerosos usuarios reportaron en redes sociales la caída total tanto de la aplicación como del sitio web de Fanki, la boletera oficial para el evento.

Las capturas de pantalla de errores y las quejas se multiplicaron en plataformas como X (Twitter), evidenciando la frustración de miles de personas que pasaron horas en la fila virtual sin poder concretar la compra.

La locura por el encuentro se intensifica al ser uno de los primeros grandes eventos que se realizarán en el renovado Coloso de Santa Úrsula, sede que será protagonista en la Copa Mundial de 2026.

Amistoso de talla mundial

Cabe destacar, que el encuentro del próximo 26 de marzo no es un amistoso cualquiera; es visto por la afición como una prueba de fuego de alto calibre y un evento imperdible.

Entre las principales razones, se trata de un partido que pondrá frente a frente al combinado mexicano con una de las selecciones más talentosas del mundo, Portugal, que cuenta con figuras de élite internacional.

Además, ambos equipos lo utilizarán como parte crucial de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, donde México será coanfitrión, junto a Canadá y Estados Unidos.

Ahora todos los hinchas, están a la espera de un comunicado oficial de Fanki sobre el estado del sistema, si habrá una reprogramación o si se implementarán medidas para estabilizar la plataforma y garantizar una venta justa.