Mundial 2026

Partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica cargado de un hecho histórico

Esta será la segunda vez en este siglo que ambas selecciones 

Por

Wandor Dumont
Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 09:23 pm
Partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica cargado de un hecho histórico
Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo para la Copa del Mundo 2026 de la FIFA que tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá. Este viernes 5 de diciembre se realizó el sorteo de la fase de grupos más grande de la historia con 48 selecciones. Donde "El Tricolor" será la anfitriona que levante el telón el máximo torneo. 

La selección mexicana dirigida por Javier Aguirre abrirá el mundial contra Sudáfrica el 11 de junio en el legenadario, Estadio Azteca de Ciudad de México. Además, enfrentará a Corea del Sur en la segunda jornada y cerrará la fase de grupos contra el ganador del playoff europeo entre (Dinamarca, República Checa, Macedonia e Irlanda).

Un hecho indénito para México y Sudáfrica

Según el dato del medio deportivo ESPN, esta será la primera vez en la historia de la Copa del Mundo que dos selecciones repitan el mismo día inagural 11 de junio, como ocurrió en 2010, cuando Sudáfrica en esa ocasión anfitriona empató a un gol con la selección de México.

Asimismo, México tiene la particularidad de ser la selección que más veces ha tenido el honor de levantar el telón del Mundial. "El Tricolor" lo hizo por primera vez en en 1930 y hasta la fecha tiene récord de cinco derrotas y dos empates, así que la estadística no ayuda mucho a una de las anfitrionas. 

 

 

Resultados de México en el partido inaugural del Mundial

  • Uruguay 1930: Francia 4-1 México
  • Brasil 1950: Brasil 4-0 México
  • Suiza 1954: Brasil 5-0 México
  • Suecia 1958: Suecia 3-0 México
  • Chile 1962: Brasil 2-0 México
  • México 1970: México 0-0 URSS
  • Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Bravos Hipismo Fútbol LVBP
Viernes 05 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol