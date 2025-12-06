Partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica cargado de un hecho histórico

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo para la Copa del Mundo 2026 de la FIFA que tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá. Este viernes 5 de diciembre se realizó el sorteo de la fase de grupos más grande de la historia con 48 selecciones. Donde "El Tricolor" será la anfitriona que levante el telón el máximo torneo.

La selección mexicana dirigida por Javier Aguirre abrirá el mundial contra Sudáfrica el 11 de junio en el legenadario, Estadio Azteca de Ciudad de México. Además, enfrentará a Corea del Sur en la segunda jornada y cerrará la fase de grupos contra el ganador del playoff europeo entre (Dinamarca, República Checa, Macedonia e Irlanda).

Un hecho indénito para México y Sudáfrica

Según el dato del medio deportivo ESPN, esta será la primera vez en la historia de la Copa del Mundo que dos selecciones repitan el mismo día inagural 11 de junio, como ocurrió en 2010, cuando Sudáfrica en esa ocasión anfitriona empató a un gol con la selección de México.

Asimismo, México tiene la particularidad de ser la selección que más veces ha tenido el honor de levantar el telón del Mundial. "El Tricolor" lo hizo por primera vez en en 1930 y hasta la fecha tiene récord de cinco derrotas y dos empates, así que la estadística no ayuda mucho a una de las anfitrionas.

Resultados de México en el partido inaugural del Mundial