LVBP: Jhostynxon García se hace sentir en su primer Clásico de los Eternos Rivales

El jardinero venezolano Jhostynxon García vivió una jornada inolvidable este viernes. Apenas días después de ser noticia en los Estados Unidos por un cambio de organización, el joven patrullero hizo su debut oficial en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) vistiendo el uniforme de los Navegantes del Magallanes, nada menos que ante su eterno rival, los Leones del Caracas.

García llega a la nave turca envuelto en movimientos de alto perfil. Recientemente, se vio involucrado en un canje de cinco peloteros en las Grandes Ligas: los Medias Rojas de Boston enviaron al venezolano a los Piratas de Pittsburgh a cambio del lanzador cubano Johan Oviedo. Este movimiento marca un nuevo capítulo en su carrera en el norte, donde es considerado un prospecto de poder.

Primer turno, primer impacto

El escenario no podía ser más exigente. En la parte alta de la segunda entrada, García se paró en el plato por primera vez en la pelota criolla para enfrentar al zurdo de los melenudos, José Torres.

Con un out en la pizarra y las bases limpias, García demostró paciencia y agresividad:

El turno: En cuenta de 1-1, castigó un lanzamiento que se quedó colgado en la zona de strike.

El batazo: Conectó una sólida línea hacia el jardín izquierdo que se convirtió en un doblete, registrando así el primer imparable de su carrera en la LVBP en su primer turno al bate.

Sentencia en el plato

La emoción del debutante lo llevó a intentar extender el batazo. Sin embargo, la defensa capitalina respondió con precisión de Grandes Ligas. García intentó anotar, pero fue puesto out en el home plate gracias a un relevo perfecto y un disparo certero de Harold Castro a la mascota del receptor Freddy Fermín, quien completó la jugada para cerrar la amenaza turca.

A pesar del out en home, García demostró que está listo para el nivel de la liga. En su segundo turno de la noche, volvió a descifrar los envíos de José Torres, esta vez conectando un sencillo hacia el jardín central, completando un inicio ofensivo perfecto.