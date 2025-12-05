Jesús Romero Rojas: La yegua "llegó como si nada" y aspira al triunfo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La Rinconada está a horas de dar inicio a la decima cuarta fecha del tercer meeting de carreras de la temporada 2025. Todo está casi listo para que este domingo 07 de noviembre continúe la acción oficial con un total de doce emocionantes compromisos y un 5y6 de infarto que promete excelentes dividendos.

Victoria: Entrenador La Rinconada Reunión 47

Cabe destacar que el dicho meeting el entrenador Romero Rojas suma par de victorias por intermedio de una buena corredora llamada Reina de Vela, para este domingo a propósito de la realización de la reunión 47 el preparador tiene cuatro presentados y esto fue lo que dijo:

En la tercera carrera será el encargado de ensillar al ejemplar Dumpling.

-Este caballo anda muy bien, en su anterior arribó cuarto y debo confesar que es un poco difícil de correr para los jinetes. En esta ocasión en una nómina de apenas ocho participantes él puede decidir.

Ya para el 5y6 nacional, a la altura de la segunda válida un par de presentados que reaparecen: Aclamado y Brother Will.

- Sí, ambos ejemplares reaparecen y se encuentran en excelente forma. El miércoles pasado destacaron en el aparato (o ejercicios finales). Confiamos en que este domingo lograremos una buena actuación con ambos.

Velocidad: Yegua 1.100 metros Victoria

Para finalizar la yegua Prioritise repite esta semana, pero ahora en recorrido de 1.100 metro.

- He inscrito a esta yegua de forma consecutivamente, ya que llegó muy bien a la cuadra después de su última carrera. Logró un buen tercer lugar tras batallar intensamente en todo el recorrido. Para este domingo, sus condiciones son óptimas, lo que me lleva a pensar que esta vez vamos a conseguir el triunfo.

Saludos a la afición, vengan el domingo al hipódromo y no se olviden de sellar el 5y6 nacional.