Se acabó la espera: Jesús Romero Rojas vuelve a saborear la victoria en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La hípica venezolana celebró el pasado domingo 02 de noviembre la reunión número 42 del tercer meeting de la temporada en el Hipódromo La Rinconada. La jornada dominical, que inició a la 1:00 de la tarde, presentó un programa de 12 carreras, incluida una condicional especial, y contó con la activación del popular 5y6 nacional a partir de la séptima prueba.

La Rinconada: Ganadores Resultados Entrenador

El juego de las mayorías repartió dividendos aceptables, dada la alta proporción de ejemplares favoritos que cruzaron la meta en primer lugar.

A la altura de la octava carrera, segunda válida del 5y6 nacional, se disputó una prueba reservada para yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, ganadoras de una carrera, con un trayecto de 1.300 metros y una bolsa de $20.800 a repartir. En esta competencia, la nómina alcanzó los doce purasangres.

El entrenador Jesús Romero Rojas presentó a su segunda participante del día. Luego de la actuación de Dumpling en las carreras no válidas, el training confió en Reina de Vela, una competidora que, a la postre, se convertiría en la gran protagonista de la tarde. Con la acertada monta del aprendiz Ángel Ybarra, quien marcó 51 kilos, la yegua se impuso de principio a fin.

Reina de Vela dominó la prueba de extremo a extremo con relativa facilidad, deteniendo el cronómetro en 83 segundos exactos para el recorrido. La victoria pagó un dividendo de Bs 545,22 a ganador y Bs 78,39 a place. La purasangre de seis años es producto del semental Poltergeist en Luisana Queen por Fast As Cat, nacida y criada en el Haras Paumar y defensora de los colores del Stud 'G&G'.

Última victoria: La Rinconada Carreras Reunión 42

Este triunfo resultó particularmente significativo para el entrenador Jesús Romero Rojas, pues representó su primer lauro en el tercer meeting de 2025 y puso fin a una sequía de seis meses sin visitar el paddock de ganadores en el óvalo de Coche. Su anterior victoria se registró el 24 de mayo de 2025, cuando condujo al éxito a Miss Buena Vista, con la monta de Leomar Sangronis, en una competencia de 1.400 metros con un tiempo de 86 segundos.