Jesús Romero Rojas: "Le llegó la hora a esta yegua que debe decidir en el 5y6 en La Rinconada"

Suscríbete a nuestros canales

El ambiente matutino en el hipódromo La Rinconada es testimonio del compromiso diario de la hípica nacional, donde jinetes y entrenadores ultiman detalles en la preparación de sus ejemplares. Conscientes de la gran responsabilidad que implica cada carrera, el equipo de Meridiano Web aprovechó la jornada de ajustes de este viernes para conversar con el entrenador Jesús Romero Rojas.

El profesional, con dos presentados en la programación dominical, ofreció un análisis detallado de sus expectativas.

Primer Compromiso: Dumpling en la inicial (1.800metros) La Rinconada

Romero Rojas abrirá la jornada en la primera carrera con el ejemplar Dumpling, en un recorrido exigente de 1.800 metros.

Romero Rojas: "Con relación a Dumpling, el ejemplar viene de competir recientemente, llegando octavo pero sin estar lejos del ganador. Sus condiciones actuales son óptimas, y ahora contamos con un descargo de cuatro kilos que puede ser determinante. Estamos conscientes de que enfrentaremos a ejemplares más jóvenes en la distancia, pero esperamos que haga una carrera de gran nivel."

El entrenador confía en que la ventaja en el peso compense la diferencia de edad en la exigente distancia.

Segundo Compromiso (5y6): Reina de Vela y la Confianza en el Peso

El segundo compromiso del trainer llega en el 5y6 Nacional con la yegua Reina de Vela, quien contará con la monta de Ángel Ybarra, con oportuno descargo de tres kilos.

Romero Rojas: "Mira, Reina de Vela es una yegua que ha estado llegando siempre cerca en sus actuaciones más recientes, lo que nos indica que está lista para concretar. La carrera es bastante pareja, pero la confianza se centra en el trabajo previo que hemos realizado. Creemos que este domingo ella puede ser quien decida en la llegada. Les repito a los aficionados: no la dejen fuera de ninguna combinación de juego."

Un Mensaje a la Fanaticada

Para finalizar, Jesús Romero Rojas extendió una invitación a toda la afición hípica:

Romero Rojas: "Los invito cordialmente a presenciar las carreras este domingo. Las instalaciones del hipódromo están muy bonitas y es un espectáculo que vale la pena disfrutar. Además, los exhorto a sellar el 5y6 Nacional, que semana a semana sigue abonando un excelente dividendo. Finalmente, quiero enviar un saludo muy especial a toda la fanaticada de la península de Paraguaná."