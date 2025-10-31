Humberto Correia: El descargo de esta yegua será determinante para estar en el tope del marcador este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido preparador Humberto Correia , ganador del Clásico Internacional Simón Bolívar por intermedio de Astuto. Se posiciona como uno de los entrenadores con más reflectores en la próxima reunión 42 del hipódromo La Rinconada. Con su habitual disposición y profesionalismo, Correia mantuvo una grata conversación con el equipo de Meridiano Web.

Aprovechó la ocasión para detallar sus seis compromisos clave en esta jornada, que viene hacer el primer domingo del mes de noviembre, en la que ofreció sus perspectivas y el estado de sus ejemplares.

Con vasta experiencia y la preparación meticulosa de sus presentados lo convierten, sin duda, en un protagonista a seguir de cerca por todos los aficionados y pronosticadores.

Sus palabras siempre aportan una valiosa visión sobre el desempeño que se puede esperar en la pista y sin dejar a un lado que viene de un buen momento ya que la jornada pasada fue capaz de visitar el recinto de ganadores en la carrera más importante del calendario.

“Gracias por permitirme dirigirme a la fanaticada nuevamente, un gran saludo con mucho cariño a todos y efectivamente en esta reunión cuento con seis ejemplares a ensillar”

Trainer a la altura de la cuarta carrera par de presentados, Galopante y Eterno.

- Para esta competencia, mis dos presentados se encuentran en una excelente condición física, como lo demuestran sus trabajos de cancha. Contamos con dos alianzas de alto nivel: Galopante será conducido por Robert Capriles y Eterno por Jaime Lugo. Confiamos en que harán una gran carrera y, por supuesto, aspiramos a ocupar el primero y segundo lugar.

Segunda válida del 5y6 nacional, dos presentados más Decidida e Impetuosa ¿Cómo andan en cancha?

- Tenemos buenas expectativas con estas dos yeguas, ambas luciendo muy bien. Impetuosa ha tenido una preparación óptima y es una candidata obligada para cualquier combinación dentro del 5y6. Por su parte, Decidida también se encuentra en gran estado; con la monta del aprendiz Omar Rivas, aspiramos a realizar una actuación destacada.

Nuevamente en yunta con Jaime Lugo, pero esta vez en la cuarta válida por intermedio de la castaña Inspiración que regresa luego de 147 días sin correr.

- Aunque presenta un período de inactividad, la yegua ha superado satisfactoriamente algunos detalles físicos posteriores a su última actuación. Para esta reaparecida, se encuentra muy bien trabajada y lista. Confiamos en que mostrará el gran desempeño que la caracteriza e, incluso, que pueda alcanzar la victoria.

Cierra en la carrera de los acumulados con la yegua Encantadora con efectivo descargo de cuatro kilos.

-Ella anda bastante bien en cancha, viene de quitársele la gríngola en su última carrera. Considero que el hándicap fue determinante para que ella arribara en el tercer lugar. Pero para este domingo esperamos una buena carrera ahora con descargo de cuatro kilos ella debería estar en el tope del marcador.

No se olviden venir este domingo a disfrutar en familia al hipódromo La Rinconada, a pasar una tarde espectacular y a sellar el 5y6 que viene de abonar un excelente dividendo