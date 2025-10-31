Ojo con esta: Una yegua logró uno de los mejores ajustes del miércoles y es una posible sorpresa para el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada continua con la temporada del tercer meeting, este domingo 02 de noviembre, con la reunión 42, donde se van a disputar un total 12 competencias que incluyen una condicional especial.

En la octava del programa, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional, pautada para las 4:45 de la tarde es para yeguas nacionales e importados de seis y más años, ganadores de dos y tres carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros, con una nómina de 12 competidoras, por un premio especial de $22.100.

En dicha prueba válida está inscrita Axis Mundi (número 10), un producto de Champlain en Sweet Nara por Marital Asset, nacida y criada en el Haras La Primavera y perteneciente al Stud “Andrea Stable I”. Será montada por Oliver Medina bajo el entrenamiento de Ramón García Mosquera.

Este tresañero hasta ahora ha podido ganar en tres oportunidades luego de 29 presentaciones. En su más reciente actuación del 12 de octubre del presente año arribó séptima a 14 cuerpos de la ganadora Linda Ilusión.

Este miércoles 29 de octubre la pupila de García Mosquera ajustó 45’’4 para 600 metros, en pelo, muy cómoda, por el riel. Así fue informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

