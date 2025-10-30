Hipismo

La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°42

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Por

Meridiano

Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 07:37 pm
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°42
Foto: David Urdaneta.
Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

NOTAS RELACIONADAS

¡Este domingo 02 de noviembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

Los ejemplares con el mayor puntaje en la cátedra son: Bendito, con Oliver Medina sobre los estribos, presentado por Jorge Salvador y Essencial White, con la monta de Robert Capriles y entrenada por Henry Trujillo.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Bendito 15
Premiado 7
My Five Mate 5
Suliman 2
Cosmos 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Fantastic Shot 13
Salome 9
Boiled Milk 8

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Esplendor  11
El Gran Sech 9
Isocórico 4
Gran Andrés 4
El Hacha 2

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Essencial White 15
Victoria De Oro 10
Inspiración 3
Axis Mundi 3

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Majestic Shot 10
Cheeca Blue (USA)  8
Acanelada 6
Mon Diplome 5
Súper Explosiva 1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Benicia (ARG)  14
Encantadora 10
Belleze 3
Gattaca 2
Miss Blaugrana 1

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Breeders' Cup LVBP
Jueves 30 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo