El Héroe Anónimo: Conoce al caballerizo que hizo triunfar a Astuto en el Clásico Internacional Simón Bolívar (GI)

El día domingo 26 de octubre se celebró la edición 79 del Clásico Internacional Simón Bolívar, un gran espectáculo hípico que reunió a ejemplares nacionales e importados de tres y más años, al mismo tiempo de la presencia de dos jinetes sureños con talla internacional: El venezolano Sonny León quien montó al importado Gran Yaco y el argentino Juan Pablo Paoloni quien condujo al criollo Astuto en el hipódromo La Rinconada.

Ambos jockeys latinoamericanos protagonizaron un final de infarto en los metros finales entre Gran Yaco y Astuto, llevándose éste último la victoria de la selectiva más importante del calendario hípico venezolano y el primer triunfo de por vida para el látigo argentino Juan Pablo Paoloni.

Astuto: Caballerizo Cuadra Clásico Simón Bolívar La Rinconada

Este miércoles 29 de octubre, el equipo de Meridiano Web estuvo presente en la jornada de ajustes en los espacios de la pista del óvalo de Coche y aprovechó la oportunidad de visitar la cuadra del entrenador ganador Humberto Correia para dos cosas: Observar de cerca al ejemplar proclamado como el Rey del Clásico Internacional Simón Bolívar y además, a conocer a Ángel Trujillo conocido entre sus compañeros como “Máscara”.

La “Máscara” Trujillo lleva 12 años a las órdenes del trainer Correia y comentó al equipo de este medio digital que, no solo cuida a diario a Astuto, sino que lo considera su hijo. Por tanto, este excelso caballerizo también es ganador del magno evento de la hípica venezolana por su gran esmero, dedicación, calidad profesional, humildad, un excelente trabajo y un vínculo que se coronó con emoción y sentimiento la gloria del Simón Bolívar.