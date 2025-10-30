La fórmula ganadora: Así ajustó la gran opción de Gaceta Hípica que buscará repetir con victoria el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

La cuadragésima segunda reunión, se inicia este domingo 02 de noviembre con una programación de 12 competencias, aunque no habrá prueba selectiva, pues se correrá una condicional especial para caballos de tres y más años nacionales e importados ganadores (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de la milla.

La séptima competencia que es la primera válida para el juego del 5y6 Nacional es reservada para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de dos y tres carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), para el recorrido de 1.200 metros.

Uno de los competidores es Bendito (número 1), con la monta del jinete aprendiz Oliver Medina y entrenado por Jorge Salvador para los colores del Stud Enigma, al mismo tiempo es primer favorito de Gaceta Hípica.

En su campaña en el óvalo de Coche, el seisañero tiene 31 actuaciones y 4 victorias. Su penúltima actuación del 28 de septiembre del presente año fue capaz de llevarse la victoria con 6 1/2 cuerpos de ventaja, dejó crono de 68 segundos exactos para el tiro de 1.100 metros.

Sin embargo, cuando quedó inscrito para participar en su última competencia, el pupilo de Salvador quedó retirado por presentar Cólico.

Este miércoles 29 de octubre el nacido y criado en el Haras Bello Monte galopó dos vueltas, en pelo, de acuerdo con la hoja de ejercicio de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

