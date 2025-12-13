Resultados de la LVBP tras la jornada de este viernes

Suscríbete a nuestros canales

Hoy es viernes y en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional lo saben, por esa razón se llevó a cabo una emocionante jornada y a continuación, te mostraremos los respectivos resultados.

En esta ocasión, les tocó descansar a Cardenales de Lara y Caribes de Anzoátegui, a quienes les favorecieron los scores en mas tres plazas.

Leones regresa a la senda ganadora:

Los Leones del Caracas sumaron su primera victoria de la novena semana del campeonato, guiados por una destacada actuación monticular de José Torres ante las Águilas del Zulia en el estadio Luis Aparicio El Grande.

Leones del Caracas 6-1 Águilas del Zulia.

Tiburones conquistó Valencia:

Por su parte, los Tiburones de La Guaira se llevaron el duelo de pitcheo contra los Navegantes del Magallanes en el estadio José Bernardo Pérez, contando con un productivo Carlos Tocci.

Tiburones de La Guaira 3-1 Navegantes del Magallanes.

Bravos le propinó arepas a Tigres:

Mientras que los Bravos de Margarita tomaron revancha de los Tigres de Aragua y en esta jornada, los blanquearon, para dividir en la miniserie de dos compromisos en el estadio Nueva Esparta.