LVBP

LVBP: Leones suman un día más de vida tras imponerse a Águilas

El conjunto melenudo todavía no sale del sótano de la clasificación y cada vez cuenta con menos margen de error

Por

Theoscar Mogollón González
Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 10:00 pm
LVBP: Leones suman un día más de vida tras imponerse a Águilas
Foto: @leones_cbbc
Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este viernes en la LVBP fue positiva para los Leones del Caracas, quienes lograron cortar su racha de dos derrotas al hilo. En esta ocasión rugieron con fuerza en el Estadio Luis Aparicio "El Grande", donde se impusieron con autoridad por 6 a 1 a las Águilas del Zulia.

NOTAS RELACIONADAS

Leones cumple y no pierde la fe

Las acciones en Maracaibo iniciaron con mucha tranquilidad luego de dos innings. Sin embargo, el cero se rompió en el tercero episodio para ambos conjuntos, pero con una leve ventaja para los capitalinos.

En la parte alta, Jhonny Pereda aprovechó para anotar la primera rayita tras un error defensivo de Eduardo Torrealba ante una conexión de Harold Castro. Acto seguido, Liván Soto remolcó otra con elevado de sacrificio. Luego, ya en la parte baja, Isaías Tejeda descontó la diferencia con un doble productor.

El dominio de los lanzadores continuó de los dos lados, manteniendo las cosas solo por la mínima con buenas actuaciones monticulares. Y es que no fue sino hasta el octavo capítulo cuando los melenudos concretaron un rally de cuatro anotaciones para sentenciar el encuentro.

Allí, un sencillo de Salvador Pérez, un elevado de sacrificio de Oswaldo Arcia, y un doble productor de dos de Orlando Arcia llevaron al equipo capitalino a tomar un importante respiro en su delicada situación en la tabla.

De esta manera, Leones del Caracas (20-25) logra su primera victoria en esta novena semana, la cual finalizará con par de presentaciones en Barquisimeto. Por su parte, Águilas del Zulia (23-22) deja pasar otra gran oportunidad para escalar a la cima de la clasificación.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada 5y6Nacional Willson Contreras
Viernes 12 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol