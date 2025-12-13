LVBP: Leones suman un día más de vida tras imponerse a Águilas

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este viernes en la LVBP fue positiva para los Leones del Caracas, quienes lograron cortar su racha de dos derrotas al hilo. En esta ocasión rugieron con fuerza en el Estadio Luis Aparicio "El Grande", donde se impusieron con autoridad por 6 a 1 a las Águilas del Zulia.

Leones cumple y no pierde la fe

Las acciones en Maracaibo iniciaron con mucha tranquilidad luego de dos innings. Sin embargo, el cero se rompió en el tercero episodio para ambos conjuntos, pero con una leve ventaja para los capitalinos.

En la parte alta, Jhonny Pereda aprovechó para anotar la primera rayita tras un error defensivo de Eduardo Torrealba ante una conexión de Harold Castro. Acto seguido, Liván Soto remolcó otra con elevado de sacrificio. Luego, ya en la parte baja, Isaías Tejeda descontó la diferencia con un doble productor.

El dominio de los lanzadores continuó de los dos lados, manteniendo las cosas solo por la mínima con buenas actuaciones monticulares. Y es que no fue sino hasta el octavo capítulo cuando los melenudos concretaron un rally de cuatro anotaciones para sentenciar el encuentro.

Allí, un sencillo de Salvador Pérez, un elevado de sacrificio de Oswaldo Arcia, y un doble productor de dos de Orlando Arcia llevaron al equipo capitalino a tomar un importante respiro en su delicada situación en la tabla.

De esta manera, Leones del Caracas (20-25) logra su primera victoria en esta novena semana, la cual finalizará con par de presentaciones en Barquisimeto. Por su parte, Águilas del Zulia (23-22) deja pasar otra gran oportunidad para escalar a la cima de la clasificación.