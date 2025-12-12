Benzema apuntó sobre Vinicius y reflexionó sobre el mal momento del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid no está pasando por un momento dulce en la temporada. De hecho, dos derrotas seguidas han dejado tocado al propio Xabi Alonso en el cargo de entrenador. Con todo esto, una voz autorizada en el club, Benzema, ha dejado un importante recado a una de las estrellas actuales del equipo: Vinicius.

El francés que vistió por más de 10 años la camisa merengue concedió una entrevista al ‘L’Equipe’ y soltó varias precisiones de lo que piensa de la actualidad madridista.

Principalmente, apuntó al delantero brasilero, con el que compartió juego y al que le aconsejó aclarar sus funciones dentro del terreno de juego: “Si tu compañero es mejor que tú, tienes que aceptarlo”.

Las palabras de Benzema con Vinicius y el ataque del Real Madrid

En principio, diagnosticó un problema serio de conexiones entre las principales figuras de esa ofensiva, en la que observa un cortocircuito evidente.

“Lo que les falta es simplemente una conexión. Entre Mbappé, Vinicius, Bellingham y Rodrygo. Cada uno necesita saber qué hacer en el campo. Bellingham necesita entender que él es el mediapunta, no el goleador. Mbappé es el goleador, no el mediapunta. Vinicius no es un centrocampista defensivo, es un extremo izquierdo”, dijo.

“Mientras todos sepan qué hacer en el campo, ya está. Porque estamos hablando de jugadores que están entre los diez mejores del mundo, y todos están en el mismo equipo”, comentó y añadió en su reflexión: “Es difícil, porque cada uno tiene su propia personalidad y características. Todos quieren ser los mejores, así que es un poco complicado… Todos necesitan entender que, en su rol, pueden aportar, pero que es por el bien del equipo”.

“El entrenador no puede hacer nada. Tiene nombres, es el que mejor juega. Después, es cuestión de jugadores… Si tu compañero es mejor que tú, tienes que aceptarlo. El problema es no aceptar que el que tienes delante marque más goles. Por eso tienes problemas cuando tienes cinco o seis grandes jugadores juntos. Todos aportan algo”, expresó 'El Gato'.

Habla desde la experiencia

El propio Benzema expuso sus opiniones desde su vivencia jugando al lado de un futbolista como Cristiano Ronaldo: “Al final, el goleador siempre recibe un poco más de atención que los demás. ¡Pero siempre necesita a los demás! No puedes hacerlo todo solo”.

Al mismo tiempo, también revela que a este equipo merengue le faltan nombres que puedan poner en cintura a tantas figuras que conviven en ese vestuario.

“Hoy en día, ya no hay ese tipo de jugador en el Real Madrid. No hay un jugador con más experiencia que pueda decirle a Bellingham, Mbappé o Vinicius qué está mal. Así que es complicado… El entrenador, en mi opinión, lo dice, pero de otra manera. Porque hoy en día, el fútbol… Francamente, es muy complicado. Los jugadores ya no se hablan. Y se nota, de hecho. Es: ‘Hice mi trabajo, marqué mis goles’. Así es el fútbol hoy en día”, dijo.

Benzema se fue del Real Madrid en junio de 2023, pero pudo compartir en el terreno con Vinicius, algo que no coincidió en la institución con Mbappé.