Katie Davis, la fusta femenina lista para el Jockey Challenge en La Rinconada

La yoqueta estadounidense Katie Davis dice presente en el Hipódromo Internacional La Rinconada, donde se celebra la primera edición del Jockey Challenge 56. Davis, una de las pocas representantes femeninas en el mitin, afronta una jornada exigente con varios compromisos de monta en el óvalo caraqueño.

Estilo y montas de Katie Davis para el domingo

Conocida por su determinación en la pista, Davis buscará hacer valer su habilidad frente a jinetes de talla mundial. Tendrá un total de seis montas a lo largo del programa, con ejemplares que buscarán dar la sorpresa.

Compromisos de Katie Davis:

6ª Carrera: Monta a Perfect La Combee .

Monta a . 7ª Carrera: Guía a Silk Eyes .

Guía a . 9ª Carrera: Dirige a Colder Weather .

Dirige a . 10ª Carrera: Conduce a Rod Hendrick .

Conduce a . 11ª Carrera: Pilota a Princesa Juue .

Pilota a . 13ª Carrera: Cierra sus montas con Preposition.

La presencia de Davis añade un elemento interesante a la competencia, y la afición hípica estará atenta a su desempeño en cada carrera.