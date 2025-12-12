Stephany Abasali destapó la olla de conflicto con la organización Miss Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Venezuela 2024, Stephany Abasali, estuvo la tarde del jueves 11 de diciembre en el show “El Gordo y la Flaca”, hablando de su participación en Miss Universo celebrado en Tailandia. La joven aprovechó para mencionar de las diferencias que tuvo con la directiva nacional.

Luciendo elegante y con la lengua bien afilada la modelo de 25 años, destacó que hubo muchas faltas de respeto por parte del comité, sin mencionar los nombres de Nina Sicilia y Harry Levy, quienes llevan las riendas.

Palabras de la reina

“La relación no era de la mejor, hubo momentos en los cuales no existía el respeto, no existía la educación, ni la empatía. Y eso ha sucedido en repetidas ocasiones, fue muy desafortunado ya que es algo que no solamente me ha pasado a mí, sino también a reinas pasadas”, dijo.

Abasali se refiera a reinas como Sthefany Gutiérrez y Thalía Olvino, quienes en su momento de misses vivieron momentos de tensión con Nina, al punto de acusarla de según crearles campañas de odio previo a Miss Universo.

Para la joven que ocupó el puesto de 2da finalista, la organización no supo como llevar la directiva y la presidencia, cuya obligación considera era brindarles a las reinas tranquilidad, estabilidad y buena preparación.

“La directiva o la posición de presidencia no supo manejar muy bien ese lugar de autoridad y que era tan fundamental la educación. Me fui al Miss Universo estando bloqueada por la presidencia”, dijo sin filtros.

Molestia de Abasali

La situación de tensión entre Stephany la organización comenzó a su regreso de Miss Universo, cuando no se le permitió despedirse como era debido de su título nacional. La joven solo recibió un homenaje por parte de una cantante y una camínate simple.

Dicha situación molestó no solo a la reina, sino también a sus fanáticos, después de un trabajo impecable y dedicado en Miss Universo, donde llevó a Venezuela al top 5.

Hasta el momento Nina y Harry, presidentes y Gerentes Generales del certamen, no ha dado su opinión de la polémica, que los deja muy mal parados.