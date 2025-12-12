Clever Martínez se consolida como el mejor ciclista del mundo

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela recibe una alegría importante en el ciclismo con Clever Martínez, quien ha alcanzado una hazaña histórica al convertirse en el mejor ciclista de pista del mundo en la categoría endurance después de su participación más reciente en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho - Lima 2025.

Originario de Táchira, Martínez ha demostrado a lo largo de su carrera una constancia admirable, cosechando importantes victorias que lo han llevado a consolidarse como uno de los referentes de su especialidad. El pedalista criollo se coronó con la medalla de oro en el Omnium 25 km de los Juegos Bolivarianos logrando un total de 78 puntos, superando al colombiano Juan Esteban Arango (67 ptos), con la medalla de plata, y Melvin Torres (28 ptos), de Guatemala.

Precisamente, este evento terminó siendo un trampolín hacia su consolidación en el ámbito internacional, siendo una victoria que no solo ha dejado en evidencia su gran nivel en los últimos años, sino que le permitido alzarse como uno de los mejores del mundo en su especialidad.

Clever Martínez llega a la cima del ciclismo

Además de su éxito en los Juegos Bolivarianos, Clever Martínez participó en el mundial UCI de pista, otro evento de alto nivel que le permitió seguir puliendo su destreza y medir su capacidad frente a los mejores exponentes del ciclismo mundial. Su clasificación y desempeño en competencias internacionales son prueba de su arduo trabajo y de la promesa de seguir brillando en el futuro, llevando el nombre de Venezuela a lo más alto en el deporte.

Con este logro, el tachirense logra un hecho sin precedentes en la historia del ciclismo venezolano, convirtiéndose en el primero entre sus compatriotas que logra figurar en el primer lugar del Ranking mundial de ciclismo de pista Endurance, acumulando un total 4.028 puntos y desplazando a figuras europeas y asiáticas que normalmente comandan esta disciplina.