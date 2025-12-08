Lima - Ayacucho 2025

Venezuela tuvo su mejor presentación en los Juegos Bolivarianos de la última década

Los atletas superaron la cantidad de medallas de oro de Santa Marta 2017 y Valledupar 2022

Wandor Dumont
Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 05:18 pm
La delegación de Venezuela tuvo un gran desempeño en los Juegos Bolivarianos 2025, que se realizaron en las ciudades de Lima y Ayacucho. El equipo tricolor logró en esta edición su quinta mayor cosecha de medalla de la historia. Además, fue la novena ocasión que los venezolanos lograron más de 100 preseas de oro.

Asimismo, esta es la mejor presentación de los atletas venezolanos en la justa regional en la última década, ya que desde Trujillo 2013 (Perú) Venezuela no lograba superar el centenar de medallas.

El combinado nacional temrinó como el segundo país del medallero general con 104 medallas de oro, 92 de plata y 115 de bronce, para un global de 311. Venezuela se impuso en las disciplinas de boxing, esgrima, golf, judo, lucha, sóftbol, voleibol sala y wushu. Asimismo, la fondista Edymar Brea se colgó dos oros al ganar las carrera de 5.000 metros y 10.000 metros.

Colombia manteiene su dominio en los Bolivarianos 

Vezuela solo fue superada por Colombia que se se consagró su cuarto título consecutivo de lo Juegos Bolivarianos al dominar la vigésima edición celebrada en Lima y Ayacucho con 142 medallas de oro, 122 de plata y 77 de bronce, para un total de 341.

Perú, el país anfitrión, quedó tercero con 78 medallas de oro, 80 de plata y 104. Casi logra doblar su cosecha de la edición de 2022, en la que terminó en quinto lugar. Los deportistas peruanos dominaron las disciplinas de tenis y surf, así como lasd e vela, kickboxing, pelota vasca, remo coastal, teakwondo y tiro deportivo.

Tabla de posiciones

Pos. Delegación  Oro Plata Bronce Total
1  Colombia 142 122 76 340
2  Venezuela 104 91 116 311
3  Perú 78 80 104 262
4  Chile 53 58 63 174
5  Ecuador 40 49 44 133
6  Guatemala 30 26 33 89
7  República Dominicana 12 17 45 74
8  Paraguay 8 15 13 36
9  Panamá 7 8 21 36
10  El Salvador 5 7 15 27
11  Bolivia 1 7 25 33

Posiciones de las delegaciones invitadas

Pos. Delegación Oro Plata Bronce Total
1  Uruguay 4 8 7 19
2  Trinidad y Tobago 1 4 1 6
3  Jamaica 1 0 2 3
4  Barbados 1 0 1 2
5  Curazao 0 1 1 2

 

Lunes 08 de Diciembre de 2025
