Cuidado en la quinta: El factor sorpresa en La Rinconada que pocos ven para la reunión 15

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Todo está dispuesto para una nueva reunión de carreras en el majestuoso hipódromo de La Rinconada. Este domingo, la afición hípica disfrutará de un total de 13 competencias de alto calibre, donde el 5y6 nacional resalta como el gran atractivo de la jornada. El pool promete dividendos astronómicos y una recaudación récord, lo que consolida el entusiasmo de los apostadores en todo el país.

El equipo de Meridiano Web, fiel a su compromiso con la información veraz, presenta un análisis detallado sobre una de las pruebas no válidas más interesantes de la reunión 15.

Quinta carrera: un desafío especial para yeguas veteranas: R15

La atención de los especialistas se centra en la quinta competencia del programa, una prueba especial para yeguas nacionales e importadas de 7 y más años, ganadoras de una y dos carreras. El evento cuenta con un incentivo adicional de $28,730 en premios, cifra que eleva la competitividad entre las ocho inscritas. En esta nómina destaca una participante que, pese a no figurar en las marcas principales de las revistas especializadas, posee argumentos sólidos para dar la sorpresa.

Nostra Vittoria: La especialista en la distancia 1.200 metros

Con el número uno en su gualdrapa aparece Nostra Vittoria, pupila del entrenador Alain Casanova. Esta alazana de siete años, hija de Olympic en In Terranostra por In Character, contará nuevamente con la conducción de Álvaro Finol. La defensora de los colores del Haras “San Remo” acumula dos triunfos en 29 actuaciones, un dato que cobra relevancia al analizar el recorrido de este domingo.

Ventajas clave y superioridad: Buen Dividendo

El análisis pistero revela un factor determinante: las dos victorias de Nostra Vittoria ocurrieron precisamente en el trayecto de los 1.200 metros. De hecho, es la única integrante del lote con dos éxitos en dicha distancia, lo que le otorga una ventaja competitiva sobre sus rivales. Además, la yegua ya registra triunfos previos sobre varias de las contendientes que enfrentará en esta oportunidad. Su conocimiento del tiro y su efectividad ante este grupo la convierten en la auténtica enemiga de la prueba y en una pieza de enorme valor para los buscadores de buenos dividendos.