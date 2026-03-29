Récord en La Rinconada: El 5y6 nacional alcanza el octavo monto sellado consecutivo de la temporada

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Este domingo 29 de marzo se realiza la reunión 14 en el hipódromo La Rinconada, con un total de 12 carreras en el orden oficial y sin pruebas selectivas. La jornada se destaca por la importancia del 5y6 nacional, el cual inició su acción en la séptima prueba del programa.

Meridiano: Ganadores Cartelera previa al 5y6 La Rinconada

La jornada inició con la victoria del cuatroañero Toro Salvaje (USA) (número 3), con la monta del jinete Jhonathan Aray y la preparación de Gabriel Márquez, dejó tiempo de 85'' para los 1.400 metros del recorrido y abonó Bs. 141,76 a ganador.

Luego en la segunda carrera triunfó la yegua Multiverso (número 3), conducida por el jockey Robert Capriles y presentada por Oscar Manuel González, con crono de 101 exactos para el tiro de la milla (1.600 metros) y pagó un dividendo de Bs. 258,34 a ganador.

Asimismo, en la tercera carrera, Ancelotti se impuso en gran demostración bajo la conducción de Luis Funez Jr., en yunta con el preparador José Luis Balzán para los colores del Stud "Reina Morena", y abonó un dividendo de Bs. 510,28 a ganador.

La cuarta del programa, la potra importada Bellsonhershoes (USA) (número 4) debutó y ganó, conducida por el aprendiz Oliver Medina y presentada por Ramón García Mosquera, con crono de 80,2 para el tiro de 1.300 metros y pagó Bs. 116,24 a ganador.

Por su parte, el tresañero importado White Commander (USA) (número 5), conducido por el mismo Oliver Medina y entrenado por Rubén Lanz, triunfó en la quinta de la cartelera, por lo que dejó un tiempo de 80,1 para el tiro de 1.300 metros y pagó Bs. 216,95 a ganador.

Para cerrar el bloque de las no válidas, la primera del Loto Hípico arrojó la victoria de Invencible (número 6). El ejemplar contó con la monta del jinete argentino Juan Pablo Paoloni, junto al entrenador Humberto Correia. En taquilla dejó un dividendo de Bs. 273,53 por concepto de ganador.

Meridiano: Monto Sellado 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 dominical recolectó un monto sellado de Bs. 447.815.060,00, de los cuales Bs. 62.694.108,40 se repartirán entre los ganadores con 5 ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 241.820.132,40.

En la primera válida para el juego de las mayorías, o séptima carrera, el triunfo fue para Linda Bizkaia, con la silla de Jaime Lugo Jr., y Fernando Parilli Tota en la preparación. Deja en taquilla Bs. 460,61 a ganador.