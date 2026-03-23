¡Marzo se despide a todo galope! La Rinconada prepara cartelera de 12 carreras para este domingo

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El Hipódromo La Rinconada se alista para la reunión número 14 de la temporada. Esta jornada marca el cierre del mes de marzo y el inicio del segundo trimestre del año. El óvalo caraqueño será el epicentro de una nueva fecha del calendario hípico que, pese a la ausencia de pruebas selectivas, ofrece un programa completo de competencias.

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) confirmó la programación para este domingo 29 de marzo. Los aficionados disfrutarán de 12 carreras, con inicio pautado para la 1:25 de la tarde. Aunque la cartelera carece de eventos clásicos, el interés se centra en el 5y6 nacional, sistema de apuestas que se activa a partir de la septima prueba.

El 5y6 una racha de récord: Inscritos La Rinconada Carreras

Este tradicional juego mantiene una racha impresionante: ha superado sus montos de recaudación durante siete domingos consecutivos. Para esta oportunidad, la meta consiste en superar la cifra de Bs. 437.824.720,00. Este registro refleja la pasión de los venezolanos por el hipismo y la confianza depositada en el sistema. Con once competencias en agenda, la jornada representa una oportunidad ideal para disfrutar de la emoción del turf.

Datos hípicos: Carreras en Vivo La Rinconada 5y6 nacional

A la altura de la octava carrera de la tarde se presenta el regreso de las carreras de reclamo en esta ocasión nueve caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de cinco y más carreras valorados entre ($20.000 y $18.000) y por un adicional especial a repartir de $37.180, con la presencia de Master Shot (01), Golden Je (02), Calgary (03), Tank Abbott (04), The King Zeus (05), Skyline (06), Kingston (07), Macuto (08) y Suanfonson (09). La carrera se disputará a las 4:20 pm.

Lucha por la estadística en el tercer meeting

La batalla por el liderato en el hipismo nacional alcanza un nivel de máxima intensidad. En la recta final del primer meeting, Riccardo D’Angelo defiende una ventaja mínima sobre Humberto Correia. D’Angelo encabeza la estadística con 13 triunfos, escoltado por Correia con 12 y Carlos Luis Uzcátegui, quien completa el podio con 10 victorias.

Aray marca la pauta entre los jinetes

La competencia entre los jinetes exhibe una intensidad similar. Tras 13 fechas de actividad y a las puertas del cierre de marzo, la paridad en la tabla es absoluta. Robert Capriles defiende el liderato con apenas 13 victorias, una cifra que refleja la presión de sus escoltas: Jhonathan Aray, Yoelbis González y Oliver Medina acechan a solo un triunfo de distancia. Por su parte, Francisco Quevedo se mantiene en la pelea con una diferencia de tres fotos respecto a la cima.