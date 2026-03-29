La Rinconada: Estos son los retirados de la reunión N°14 del 29-03-2026

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El último domingo de marzo, a partir de la 1:25 de la tarde en el hipódromo La Rinconada, se tendrá la reunión número 14, con una emocionante programación que trae 12 competencias parejas, que a pesar de no incluir pruebas selectivas el 5y6 Nacional se activará desde la séptima carrera de la tarde.

La Rinconada: Retirados Caballos Jornada 14

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), como es habitual cada domingo por la mañana, publica un último listado de seis ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 14 son:

Carrera 5 #4 Tropezón por Traumatismo Generalizado.

Carrera 12 #1 Lelizamar por Estado Fébril.