Hipismo

Atención: En la carrera de los acumulados del 5y6 de la R14 se presenta un retiro

La información fue anunciada por el INH en sus redes sociales

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 07:05 pm
Atención: En la carrera de los acumulados del 5y6 de la R14 se presenta un retiro
Foto: José Antonio Aray.
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En horas de la noche de este jueves 26 de marzo, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH por sus siglas) publicó a través de sus plataformas digitales la información de una yegua que quedó retirada para la jornada del 5y6 Nacional de la reunión número 14.

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Yegua: 5y6 R14 La Rinconada Datos Hípicos

Se trata de Lelizamar (número 1), pues estaba inscrita para participar en la sexta y última válida para el juego de las mayorías, reservada para yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros.

La castaña contaba con la monta del jockey profesional Hemirxon Medina y era entrenada por Juan Carlos De Abreu, al mismo tiempo reaparecía luego de 72 días sin correr en pruebas públicas.

En su última, la hija de Vacation en Revenge llegó séptima a 11 cuerpos de la victoriosa Majestic Shot.

Motivo del Retiro: La Rinconada

De acuerdo con la información del INH publicada en sus plataformas digitales, la razón del retiro de Lelizamar es por Estado Febril. Con este retiro se suma también al retiro de Tropezón.

 

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