Ángel Alciro Castillo: Respaldo total a la gestión hípica venezolana y anuncia una posibilidad

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El carismático jinete Ángel Alciro Castillo, figura icónica del hipismo venezolano, manifestó su respaldo absoluto a la gestión de Antonio “Potro” Álvarez al frente de la actividad hípica nacional. El látigo zuliano reconoció los avances significativos alcanzados en favor del espectáculo, donde calificó como positiva la labor del Superintendente. A través de un mensaje directo, Castillo destacó los resultados tangibles que reflejan las plataformas oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

El posible retorno del "Ángel de la Paz" a La Rinconada

La noticia que emociona a la afición fue la posibilidad de una visita del astro zuliano a tierras venezolanas en el corto plazo. Aunque Castillo no precisó una fecha exacta para este reencuentro, dejó abierta la puerta para su regreso al óvalo de Coche. Esta declaración genera una enorme expectativa entre los entusiastas, quienes añoran ver nuevamente en acción al jinete que marcó una época dorada en la arena capitalina.

Una trayectoria de leyenda en los Estados Unidos

Desde su llegada al hipismo norteamericano en el año 2000, Ángel Alciro Castillo consolidó una hoja de vida envidiable. El profesional acumula un total de 1.037 triunfos en los principales hipódromos de la nación, con una base de operaciones establecida en Parx Racing. En dicho óvalo mantiene una campaña constante que eleva su producción económica a una cifra cercana a los 28 millones de dólares en premios.

Su destreza sobre los purasangres de élite le permite una vigencia absoluta en uno de los mercados más competitivos del mundo. La efectividad de Castillo en la arena de Pennsylvania ratifica su estatus de estrella internacional y lo sostiene como uno de los látigos latinos más respetados de la última década en los Estados Unidos.

El récord histórico en la mira de Jaime Lugo

En Venezuela, el historial de Castillo es simplemente monumental: seis estadísticas de jinetes y un registro de 2.443 victorias de por vida. Actualmente, el récord del zuliano se encuentra bajo la presión de Jaime "El Pocho" Lugo, quien está a pocos triunfos de igualar esa mítica cifra. Sin embargo, un eventual regreso del "Ángel de la Paz" a las pistas nacionales abriría la oportunidad para que el campeón incremente sus números personales y defienda su posición en el tope del registro histórico del hipismo venezolano.