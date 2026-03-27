Síguele la huella a Ángel Alciro Castillo con sus montas de la próxima semana en Parx Racing

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Para finalizar el mes de marzo e inaugurar abril, el hipódromo de Parx Racing celebrará sus acostumbradas tres jornadas semanales. En ellas, hacen vida diferentes profesionales venezolanos, entre los cuales se encuentra uno de los más representativos: el multicampeón Ángel Alciro Castillo.

El jockey zuliano ganador de más de 1,030 carreras en el hipismo norteamericano, firmó montas para el lunes 30, martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril. En la jornada del martes, es donde llevará más compromisos.

La ruta de “Ciro” Castillo en Parx Racing

Denominado por los aficionados como el “Ángel de la Paz”, Castillo correrá solo dos purasangres el día lunes: en la primera carrera, una prueba de Reclamo por $7,500 en distancia de 1 milla y 70 Yardas, con Pure Realization, un castrado de cinco años que entrena Illas Tapsas con cotización de 8-1 y en la novena de la jornada sobre Mikey’s Song, yegua de cinco años inscrita en un Reclamo de $10,000 a 1,400 metros, que defiende el establo de Trevor Gallimore, con proporción de 20-1.

En cambio, el martes 31, último día del mes, irá sobre los siguientes ejemplares:

2da carrera) Airman Trevor , entrenado por Trevor Gallimore (6-1)

, entrenado por Trevor Gallimore (6-1) 5ta carrera) Tiz the Coast , del establo de Ernesto Ochoa (9-2)

, del establo de Ernesto Ochoa (9-2) 6ta carrera) Jump a Fox , ensillada por Trevor Gallimore (6-1)

, ensillada por Trevor Gallimore (6-1) 7ma carrera) Roan Burgundy , presentado por su hijo Ángel Castillo Jr. (12-1)

, presentado por su hijo Ángel Castillo Jr. (12-1) 10ma carrera) Moon Hallory, potra que prepara José González-Milian (6-1).

Para el 1 de abril, su única monta será el castrado de 9 años Competitive Saint, presentado por Félix Flores-Coba, en la décima de la jornada, Reclamo por $5,000 en recorrido de 6 1/2 furlongs (1,300 metros).