Duelo de titanes: Jinete buscará el registro histórico de una leyenda venezolana

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La reunión 15 de este domingo en La Rinconada presentará una cartelera de 13 competencias, sin la inclusión de pruebas selectivas. La jornada se destacará por una novedad de gran interés para la afición: El regreso a la acción del jinete profesional Jaime “Pocho” Lugo, quien retoma su actividad en el óvalo de Coche.

Jaime Lugo: Récord Histórico Ángel Alciro Castillo La Rinconada Datos hípicos

El éxito de Lugo en las pistas responde a una combinación de experiencia y rigor profesional. Como conductor de purasangres, el fusta zuliano exhibe una capacidad estratégica superior para guiar a sus montas bajo presión. Cada triunfo en su cuenta personal es prueba de su habilidad para ejecutar faenas precisas, donde la inteligencia y el control del látigo se fusionan en favor del resultado.

El jinete zuliano vuelve a la acción en La Rinconada plenamente recuperado de la fractura de clavícula producto de una aparatosa caída ocurrida el 14 de diciembre de 2025 en la mencionada arena caraqueña. Su retorno oficial ocurre este domingo, con una sola monta específicamente en la última válida para el 5y6 nacional.

Lugo conducirá a El Gran Barlovento bajo las sedas del Stud Alvajos y partirá por el puesto de pista 7. El ejemplar se estrena en la cuadra de Riccardo D'Angelo y tras un descanso de 56 días volverá a las pistas públicas. En su última actuación, El Gran Barlovento ocupó la quinta posición a 4 3/4 cuerpos del ganador Lumiere.

Actualmente , Lugo alcanzó las 2442 victorias en su carrera, una cifra que lo deja a solo un triunfo de igualar al gran jinete Ángel Alciro Castillo, quien acumuló 2443 de por vida en Venezuela.

La gran pregunta que dejamos para nuestros lectores es: ¿Podrá Lugo llegar a la cifra alcanzada por Castillo en la carrera de cierre de la reunión 15? La respuesta la veremos este mismo domingo en la jornada del juego de las mayorías.