Riccardo D’Angelo analiza a Tuscan Gold y su poderosa armada para este domingo en La Rinconada

Riccardo D’Angelo destaca como uno de los preparadores con mejor inicio de temporada en el óvalo de Coche. El reconocido profesional llega a la reunión número 12 del primer meeting con 11 victorias y busca aumentar esta cifra para retomar el sitial de honor en la estadística de entrenadores de la temporada 2026.

La Rinconada: Riccardo D’Angelo detalla las condiciones de sus ejemplares

La jornada de trabajo para el entrenador iniciará en la primera carrera con Señor Soñador, bajo la conducción del jockey profesional Francisco Quevedo. "Es un caballo que reaparece tras tres meses sin correr. En las últimas semanas trabajó de forma extraordinaria; mantiene su condición y está listo para el compromiso. Su oportunidad en esta carrera es enorme", afirmó D’Angelo.

Sobre el esperado debut del importado Tuscan Gold, quien contará con la monta del jinete internacional Gustavo Emiliano Calvente, el preparador mostró gran entusiasmo: "Es un ejemplar con credenciales altísimas y grandes expectativas. Participó en pruebas de grado en Estados Unidos y figuró en el Preakness Stakes hace dos temporadas. Esperamos disputar las carreras más importantes del calendario con él".

En la sexta competencia, en el marco del Clásico Gustavo J. Sanabria, D'Angelo ensilla a la selectiva Fast Sensations. "Mantiene una condición excelente. Aunque tuvo contratiempos en su anterior salida, llega estupenda a este compromiso. Respetamos a las yeguas jóvenes en ascenso, pero su experiencia en múltiples clásicos le otorga una oportunidad clara de pelea este domingo", señaló el entrenador.

A la altura de la octava carrera (primera válida del 5y6), el establo presenta a Queen Vision. "En su reaparición estaba falta de forma, con 25 kilos de sobrepeso, y aun así finalizó cuarta en gran demostración. Para esta ocasión llega mucho más puesta y con un descargo importante de cuatro kilos que la convierten en una enemiga lógica", explicó.

Para la novena competencia (segunda válida del 5y6), el estratega confía en Río Bravo: "El caballo acumula dos semanas de trabajos extraordinarios. Hará efectiva su atropellada característica y posee una oportunidad clara de victoria".

Finalmente, D’Angelo cierra sus compromisos con el ejemplar Piemontesa. "Es una yegua que siempre rinde y se acerca a su lote. Se midió contra importadas en casi toda su campaña y ahora enfrenta un grupo más discreto, por lo que podría conseguir un gran triunfo", concluyó.