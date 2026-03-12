¿Hacia la gloria eterna? Princesa Fina busca igualar una marca histórica este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La historia del deporte se escribe para igualar o romper récords. En el hipismo nacional, esta máxima cobra vida cuando surgen oportunidades de alcanzar cifras memorables. Este escenario se presentará durante la reunión número 12 del primer meeting de la temporada 2026 en el Hipódromo La Rinconada.

El desafío de Princesa Fina: ¿Logrará igualar las rachas de Lyndacarter y Srta Chenoma?

La sexta competencia no válida de la tarde dominical, pautada para las 3:05 p.m., será el escenario de la LI edición (51) del Clásico Gustavo J. Sanabria (Grado II). La prueba cuenta con un recorrido de 2.000 metros para yeguas maduras de cuatro y más años, donde medirán fuerzas ocho ejemplares de alto nivel.

Entre las aspirantes destaca Princesa Fina, la pensionada del entrenador Humberto Correia Jr. La yegua contará una vez más con la monta del jinete profesional Robert Capriles, dupla que cruzó la meta en primer lugar en su pasada presentación del 15 de febrero en 1.800 metros.

Con ese éxito, la defensora del establo de Correia Jr. alcanzó una racha de cuatro triunfos consecutivos. Esta seguidilla de victorias inició el pasado 10 de octubre de 2025 en una prueba de ganadoras, bajo la conducción del fusta internacional argentino Juan Pablo Paoloni.

La hija del campeón semental King Seraf en la matrona Queen Love por Great Hunter, buscará este domingo su quinta victoria en fila. Además, sería su tercer lauro en pruebas de grado, tras sus conquistas en el Clásico Internacional Ramón Alfredo Domínguez (GI) el pasado diciembre y, más recientemente, en el Clásico Segula C.

Si logra la victoria, la cuatroañera se integrará al selecto grupo de yeguas nacionales con rachas de cinco triunfos, nombres que hoy son leyendas para los aficionados del óvalo de Coche.

Tres de estas históricas corredoras comparten un origen común: la preparación de Ramón García Mosquera. El entrenador lideró las campañas de las estelares Srta Chenoma, Endrygol y la triplecoronada Lyndacarter.

Endrygol, la primera campeona del Stud Saragol (perteneciente al entrenador de fútbol Eduardo Saragó), hilvanó cinco fotos consecutivas entre el 16 de septiembre de 2018 y el 16 de junio de 2019. Por su parte, Srta Chenoma mantuvo su invicto en ese lapso entre julio de 2020 y abril de 2021. Asimismo, la inolvidable Lyndacarter construyó su racha victoriosa entre abril y julio de 2022.

En tiempos más recientes, entre las temporadas 2024 y 2025, el entrenador Riccardo D’Angelo visitó el paddock de ganadores en cinco ocasiones seguidas con Piccina Mía, racha que se extendió desde octubre de 2024 hasta febrero de 2025.

Más allá de las 5 victorias: Las marcas imbatibles de Bambera y Sandovalera en el Coche

Es necesario mencionar registros superiores que marcaron época en el turf nacional. La triplecoronada Sandovalera alcanzó ocho victorias consecutivas, mientras que la "reina de reinas" del presente siglo, la inolvidable Bambera, logró una impresionante cadena de diez triunfos seguidos.

La rica historia de más de 80 años en La Rinconada atesora otros nombres con rachas similares o superiores. En este recuento destacamos a las más recientes en la memoria del soberano. Si usted recuerda alguna otra campeona que deba figurar en esta lista, le invitamos a compartir su nombre.