Tras un triunfo con crono de espanto: Yegua estrella ajusta de seda para el Clásico Eduardo Larrazabal (GIII)

Suscríbete a nuestros canales

La mañana del miércoles 11 de marzo los ejemplares que van a participar en la reunión número 12 de la temporada en el hipódromo La Rinconada, comenzaron a realizar sus últimos trabajos de ajustes, para quedar listos antes de su participación en la jornada dominical del 15 de marzo que trae consigo cuatro pruebas selectivas.

La castaña de cuatro años, Kleobule, protagonizó uno de los ejercicios más destacados de la semana en la pista de La Rinconada. Luego de un triunfo contundente con marca prohibitiva en su reciente reaparecida, sus allegados confirmaron el salto a los eventos selectivos. La pupila de la cuadra regresará a la acción tras un descanso de 42 días, con el objetivo firme de adjudicarse el Clásico "Eduardo Larrazabal" (GIII).

La prueba, pautada en un trayecto de 1.200 metros, representará un reto de alto nivel para la corredora. En esta oportunidad, Kleobule medirá fuerzas ante un lote de siete rivales de probada calidad, en una competencia que promete emociones desde el aparato de partidas. Su ajuste previo al compromiso ratifica una condición física impecable y una madurez técnica que la coloca como la enemiga a vencer en la jornada dominical.

Esta castaña de cuatro años es un producto de Keep Thinking por Rosskarina en Two Beat, que entrena Luis Peraza propiedad del Stud “KLEO”, nacida y criada en el Haras San Remo.

Ajuste del aparato: La Rinconada

Es importante destacar que la potra ajustó este miércoles 11 de marzo: 15,4 30,4 44,2 (600MTS) (EP) 56,4 2P 69,4 4P 84,4/ 102,1// 2da vuelta, de carrerón, cómoda, sin hacerle nada con remate de 13,3 con J. Mendoza, publicado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Las favoritas de la carrera