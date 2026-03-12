César Miguel Rondón lanzó polémico mensaje a Yordano

Suscríbete a nuestros canales

Un choque de palabras fue lo que tuvieron César Miguel Rondón, y el cantante Yordano. La polémica comenzó tras la presencia del intérprete de “Locos de amor”, en el funeral del cantante Willie Colón en la ciudad de Nueva York.

Opinión de César Miguel para Yordano

La ceremonia realizada en la famosa Catedral de San Patricio reunió a familiares, amigos y artistas musicales, entre ellos Yordano, quien apareció en un clip durante la salida del féretro.

César Miguel utilizó su perfil de X para escribir que Giordano Di Marzo Migani, había estado en la iglesia como un “testigo accidental”, opinión que generó una fuerte ola de cometarios de internautas.

Las reacciones hicieron que Yordano se pronunciara para aclarar toda la situación, destacando que su visita a la Catedral no fue para nada inesperada, ya que le habían realizado una invitación como cantante y amigo cercano del salsero, intérprete de la popular canción “La murga”.

“No suelo aparecer en lugares donde no fui convocado. Saludos”, escribió el artista en X.

César Miguel se retracta de las palabras

Tras la aclaratoria del intérprete Italo-venezolano, el escritor y periodista volvió a recurrir a X, para resaltar que no escribió la palabra “accidente” para referirse que se había coleado en la ceremonia de despedida del trombonista, quien murió el 21 de febrero a los 75 años.

“Dije "accidental", porque evidentemente fue un accidente que apareció en ese video callejero, de hecho, se te vio de paso y de refilón. Sé que la partida de nuestro querido Willie nos tiene a todos muy sensibles. Te entiendo. Fuerte abrazo, querido Gio”, escribió.

La conexión artística entre Colón y Yordano se presentó en los años 80, cuando el fallecido cantante versionó el tema “Manantial de Corazón”.