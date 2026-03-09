Funeral del Willie Colón: despiden al salsero con un homenaje musical

Suscríbete a nuestros canales

La Catedral de San Patricio, en el centro de Manhattan, fue el epicentro de un se sentido homenaje para despedir a la leyenda de la sala Willie Colón, quien fue velado en la mañana de este 09 de marzo.

Familiares, amigos y un grupo reducido de fanáticos se concentraron en Nueva York para darle el último adiós al intérprete de “El gran varón”. Desde tempranas horas el lugar fue resguardado para brindarle seguridad a sus seres queridos, quienes en medio del funeral emitieron unas sentidas palabras.

Diego Colón, uno de los cuatro hijos de Willie, se pronunció en el actor fúnebre. “Dejó una sombra gigantesca. El mundo entero cambió con su música… quienes de verdad lo conocieron cambiaron con su amor”, comentó.

Homenaje musical a Willie Colón

Willie Colón fue despedido en su funeral al ritmo del trombón, instrumento y sonido que lo definió por décadas en su carrera. Varios trombonistas y una orquesta se dieron cita en la Catedral de San Patricio para formar parte del homenaje musical.

El entierro del artista será en privado. Recordemos que la semana pasada sus familiares cancelaron el acto fúnebre público por medidas de seguridad y evitar el colapso del evento debido a la gran multitud que esperaba despedir al cantante.

Adiós a una leyenda de la salsa

El 21 de febrero, el mundo perdió a la leyenda de la salsa Willie Colón a sus 75 años, luego de presentar problemas respiratorios, por lo que fue hospitalizado en el Lawrence Hospital, en Bronxville, Nueva York, donde se mantuvo bajo observación.