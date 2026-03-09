Neymar entra en los planes de Carlo Ancelotti con Brasil

Suscríbete a nuestros canales

Nuevas noticias han surgido en la selección de Brasil a cargo de Carlo Ancelotti y con un nombre muy particular, esperado por un gran sector. Se trata de Neymar, sobre quien desde la prensa brasilera han adelantado su posible regreso al combinado.

Y es que 'Ney' estaría ahora mismo dentro de la pre-lista (aún no convocatoria oficial) de 'Carletto' para los partidos amistosos que medirá al equipo ante Francia (26/03) y Croacia (31/03), en Estados Unidos y que son la última gran prueba antes del Mundial 2026.

El astro del Santos no entraba en los planes del entrenador italiano hace algunos meses, en los que se mantuvo lejos de la dinámica de la 'canarinha', sin embargo, la lesión de Rodyrgo cambió por completo todo su panorama y abrió parcialmente sus opciones.

La gravísima lesión de Rodrygo, que lo tendrá alejado por el resto de la campaña y que le impedirá estar en la Copa del Mundo, trastocó planes del DT y viró el foco al lado de Neymar, que se ha mantenido trabajando para una vuelta a la selección.

Neymar no es el único que vuelve a la órbita

La noticia no viene solo con el ex Barcelona y PSG, porque ha vuelto a los planes otro futbolista del que también existían dudas anteriormente. Ese es Endrick, quien goza de otro presente en Francia, tanto que se ganó esta oportunidad.

Al delantero le habían recomendado salir del Real Madrid por su falta de minutos, en ese momento bajo gestión de Xabi Alonso, y en eso alistó sus labores; encontrando un lugar en Lyon, en el que ya es un referente del equipo.

Tanto Neymar como Endrick deberán aprovechar esos compromisos para ganarse la confianza de Carlo Ancelotti, que aún sigue analizando nombres para su listado final para el Mundial 2026.