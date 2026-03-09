Daniela Kosán presume orgullosa lo grande que está su hijo

Suscríbete a nuestros canales

José Andrés, es el hijo de la animadora, modelo y exreina de belleza venezolana Daniela Kosán. A través de Instagram la criolla residenciada en Miami, posteó dos imágenes pasando momentos de amor con su pequeño en la playa.

Madre e hijo juntos

El sol, la arena y el agua azul, fue ideal para que ambos posaran muy sonrientes en una selfie, posteada la mañana de este lunes 9 de marzo.

Kosán aparece con esa enorme sonrisa que siempre la ha caracterizado, siendo una de las conductoras con más chispa y energía del país.

Mientras, que José Andrés, demuestra que ya es todo un hombre, que llena de felicidad y orgullo el corazón de su progenitora.

Daniela destacó que estar en la playa con su único hijo fue sinónimo de amor, pasar tiempo de calidad y gozar de la naturaleza.

“Sinónimo de felicidad total, por más días así. Gratitud. Te amo hijo”, escribió despertando múltiples mensajes de cariño de internautas por verlos tan unidos.

Un amor infinito

No es la primera ocasión que la Miss Aragua y Miss Venezuela Internacional 1997, presume el cariño por su hijo.

En repetidas oportunidades ha publicado fotografías y videos siendo feliz al lado de José Andrés en actividades, manejando y hasta en la intimidad de su hogar.

El joven nació el 23 de marzo del 2010, fruto de la relación de Daniela con José Gabriel Lugo.

La belleza vive muy feliz en Estados Unidos, se conserva radiante y con mucha energía en los diversos eventos que asiste como animadora o Mentora de Comunicación.